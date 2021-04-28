الزمالك: الخلاف بين كارتيرون وأسامة نبيه قصة وهمية اخترعها المتربصون بالنادي (فيديو)

أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، عدم وجود أي خلاف شخصي بين باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، وأسامة نبيه، المدرب العام للفريق.

وتردد الفترة الماضية وجود خلاف بين الثنائي بسبب عدم رغبة كارتيرون في الاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الناشئين ضمن الفريق الأول في الفترة الحالية، بالإضافة إلى التصريحات الغاضبة التي تخرج من اللاعبين المستبعدين من القائمة.

وقال عبدالله في تصريحات تلفزيونية: ”ما تردد عن الخلاف بين الثنائي قصة من مزيج ووهم الناس المتربصين بالنادي وأصحاب المصالح الشخصية، مفيش خلاف فني بين كارتيرون وأسامة نبيه، ولكن نقل بعض الكلام على لسان أسامة عن كارتيرون والرجل غضب، ولكن الموضوع انتهى في نفس اليوم، والثنائي دخل المعسكر سويا وتواجد مع اللاعبين ومفيش بينهما أي مشاكل“.

وأضاف: ”ليس معنى إن فيه بعض الشائعات التي تصل لكارتيرون فنقول إن فيه أزمة، وأعضاء اللجنة التنفيذية لا يديرون المجلس بنظام رد الفعل، لأن الرد بيكون مشتت وغير مركز لكن الفعل مركز وله هدف، وعرفنا إن فيه شائعات نقلت خطأ لكابتن أسامة نبيه وتم التعامل مع الموضوع في وقتها وانتهى، وفي عصر السوشيال ميديا لا ينفع تخبي أي أزمة، وقلنا بالفعل إن هناك خلافا حدث وبالفعل انتهى في نفس الساعة، وكارتيرون لم يطلب رحيل أسامة نبيه أو الأخير طلب الرحيل، وكارتيرون هو ملك الملعب والمسؤول عن الفكر التدريبي والخططي، لا يوجد خلاف فني أو إداري بين الثنائي، بعد أصحاب المصالح حاولوا يتدخلوا لهدم الاستقرار، والزمالك يقوده رجال دولة يعرفون متى يجب التدخل لوأد الفتنة“.

وكان الزمالك فاز على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري، ليواصل الأبيض صدارة البطولة برصيد 39 نقطة.