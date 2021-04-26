الزمالك يتهم الأهلي بإشراك لاعب مصاب بكورونا في نهائي كأس مصر لكرة اليد‎

أعلن نادي الزمالك تقديم احتجاجًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بخصوص إشراك النادي الأهلي اللاعب إبراهيم المصري، في نهائي كأس مصر الأخير، على الرغم من إصابته بفيروس كورونا.

وقال حمادة عبد الباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في بيان رسمي لموقع ناديه إن نادي الزمالك ”استقر على تقديم الزمالك احتجاجًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بخصوص إشراك النادي الأهلي اللاعب إبراهيم المصري، في نهائي كأس مصر، وهو يعاني من الإصابة بفيروس كورونا“.

وأكد عبدالباري أن الاحتجاج الذي سيتقدم به الزمالك، سيكون مرفقًا معه كل الأدلة التي تثبت إصابة اللاعب إبراهيم المصري قبل المباراة.

وأضاف: ”ثبت أمس أيضًا أن اللاعب مصاب بكورونا وذلك بعد ظهور ايجابية المسحة الخاصة به والتي خضع لها مع المنتخب الأول وتم استبعاده من معسكر المنتخب“.

وكان إبراهيم المصري، لاعب فريق اليد بالنادي الأهلي، قد شارك في مباراة الزمالك الماضية بنهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر الأحمر بالبطولة بعد قيامه بالخضوع لتحليل ”رابيد تيست“، والتي ظهرت تحول عينته من إيجابية إلى سلبية، قبل تثبت المسحة إيجابيتها مرة أخرى.