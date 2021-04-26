اتحاد الكرة المصري يرفض في بيان رسمي تأجيل أي مباراة بمسابقة الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، رفضه تأجيل أي مباراة في الدوري المصري الممتاز.

وكانت أنباء قد أشارت إلى رغبة الأهلي في تأجيل مباراته أمام الزمالك في قمة الدوري المصري، إلا أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للفريق الأحمر، نفى الأمر في تصريحات تلفزيونية، في ظل تأكيد مسؤولي القلعة البيضاء على رغبة منافسهم في ذلك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة المحدد إقامتها، يوم 10 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 2، في قمة الدوري المصري.

وقال اتحاد الكرة في بيانه، يوم الإثنين: ”يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا نية مطلقا لديه لتأجيل أي مباراة في مسابقة الدوري العام، وفق ما هو معلن من مواعيد المسابقة، كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن مجرد التفكير في تأجيل أي مباراة رفاهية لا يملكها وسط الظروف غير الطبيعية التي تمر بها المسابقة، وهي الظروف التي أرغمت الموسم الحالي على الانطلاق متأخرا في ديسمبر 2020“.

وأضاف: ”تابع الجميع سبب انطلاق الموسم الحالي في هذا التوقيت؛ نظرا لانتهاء الموسم الماضي متأخرا، لاستكماله بعد توقف اقترب من الشهور الخمسة، كما يشير الاتحاد المصري لكرة القدم إلى دعوته أندية القسم الأول للاجتماع بالمسؤولين عنها في أكثر من اجتماع، كان آخرها في 18 مارس الماضي، لدى استشعار الاتحاد بالصعوبات التي تنتظر الأندية المشاركة في بطولات خارجية، وعرض الاتحاد على الأندية خلال هذا الاجتماع مخاوفه من مشاكل جراء ضغط المباريات، وأثر ذلك على الأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية“.

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وتابع البيان: ”كما يذكر الاتحاد أنه كان منفتحا خلال الاجتماعات المشار إليها أمام أي آراء واقتراحات في هذا الشأن مع الحفاظ على إقامة المسابقة والانتهاء منها بصورة طبيعية، ويؤكد الاتحاد المصري أنه لايزال منفتحا على أي مقترحات تعفي الأندية المشاركة أفريقيا من أي إجهاد محتمل، شرط ألا يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص ومواعيد انتهاء المسابقة، وفي مقدمة هذه المقترحات أن توافق الأندية المشار إليها على خوض مبارياتها المؤجلة دون لاعبي المنتخب الأولمبي لدى مشاركته في نهائيات دورة طوكيو الأولمبية وما يسبقها من إعداد لها، وذلك حتى يتسنى للاتحاد النظر في مثل هذه الاقتراحات ودراستها“.

وأردف: ”يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن مواقفه في هذا الشأن تنبع من حرصه على مصالح الأندية كافة، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الأفريقية، ومصلحة المنتخبات الوطنية، كما يمتد حرصه على مسابقة الدوري العام وما لها من أبعاد فنية تجعل التفكير في مد الموسم الحالي أمر غير متاح؛ نظرا للارتباطات الدولية التي تنتظر المنتخب الوطني فيما تبقى من تصفيات كأس العالم ثم المشاركة في بطولتي كأس العرب والأمم الأفريقية“.