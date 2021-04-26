مرتضى منصور يهدد باللجوء لـ"فيفا" والأولمبية الدولية بسبب التدخل الحكومي في الرياضة المصرية (فيديو)

هدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ واللجنة الأولمبية الدولية، بسبب ما سمّاه ”التدخل الحكومي في الرياضة المصرية“.

وكان مرتضى رحل عن رئاسة الزمالك بقرار من وزارة الشباب والرياضة في نوفمبر من العام الماضي، بداعي وجود مخالفات مالية.

ونشر مرتضى منصور فيديو لأكثر من ساعة عبر قناته الرسمية على ”يوتيوب“، يوجه فيه رسائل هجومية لكل معارضيه، بعدما تعرّض لأزمة صحية طارئة الفترة الماضية.

كما عرض مرتضى خطابات على أن عزله من مجلس إدارة الزمالك كان بسبب اللجوء للقضاء الإداري المصري في خلافاته، رغم أن اللجنة الأولمبية المصرية قامت بالأمر ذاته واتجهت للقضاء من أجل حل مجلس إدارة النادي الأبيض.

وقال منصور: ”جهزوا أنفسكم للمخالفات والأمر سيكون فضيحة، سأذهب للجنة الأولمبية الدولية والفيفا، رغم أن جمهوري ضاغط عليّ لكي لا أفعل ذلك“.

وأضاف: ”سأتقدم بمذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بكل ما حدث لي من تدخل حكومي من ظلم وحل لمجلس إدارتي، مع إرفاق كل خطابات الشكر التي وصلتني من الاتحادات المصرية للألعاب المختلفة والتي تؤكد عدم وجود فساد مالي، وأيضا من اجتماع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، مع مجلس إدارة الزمالك الحالي من أجل حل العديد من الخلافات بالنادي، وهو ما يسمى تدخلا حكوميا في الرياضة المصرية، وسأذهب للجنة الأولمبية الدولية أيضا بسبب هذا التدخل“.

وأردف: ”بشكر ربنا الحمدلله تحسنت بعد أزمة صحية عنيفة لم أتعرض لها في حياتي، وربنا وقف بجانبي خلال الأزمة، لم يكن عندي سكري أو ضغط وأصبت بجفاف كامل لم يكن هناك نقطة مياه في جسدي“.

واستطرد: ”أشكر كل من سأل عني، وهم ناس كثر بفضل ربنا، وأبنائي صوروني على فراش المرض لكي يقولوا إن الدولة هي من هزمت أبانا، وتخيلوا أن حمادة أنور وشريفة الفار، عضوي مجلس إدارتي لم يسألا عني، وطارق يحيى لم يسأل عني في أزمتي الصحية بعدما جعلته إعلاميا في قناة الزمالك، الممنوع من عمل مداخلات بها بأمر سيادي، كذلك فاروق جعفر الذي يحصل على 300 ألف جنيه من القناة لم يساندني في أزمتي الصحية، خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الأهلي سأل عني.. ورموز الزمالك لا“.

وتابع: ”اللجنة الحالية هي مغتصبة لمباني النادي، وهل أنتم متصورون أن هناك لاعبا سيشعر باستقرار في ظل بيانات تتحدث عن عدم وجود أموال في النادي، وبلدي بدل ما تقف معي وقفت مع قطر، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، قال بنفسه إنه قام بشكايتي لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أكثر من مرة، وهو كان مكلفا من قطر بإعدامي سياسيا ورياضيا وإعلاميا ومنعي من الظهور في أي قناة، ونسوا وهم بيدمروني إنهم بيدمروا الزمالك، أنا مهدد لو نزلت الانتخابات سيتم حبسي“.

وأكمل: ”أناشد الرئيس كما سمعت حسن مصطفى وحقي عليك يا ريس تسمعني، ولو طلعت صادق أريد رد اعتباري في الإعلام الرياضي والسياسي، اسمعني ثم أحكم، وقناة الزمالك أنا اللي عاملها ومجهودي وأنا حتى الآن رئيس مجلس إدارتها، ولا أفهم لماذا أعاقب“.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري أكدت، يوم الأحد، صحة الإجراءات التي جرت في اجتماع الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي عقدت لإقرار اللائحة الداخلية للنادي برئاسة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وقضت المحكمة بقبول طعن مرتضى على قرار وقف العمل بلائحة نادي الزمالك، موضحة أن إقرار اللاىحة من قبل الجمعية العمومية بإجراءات صحيحة تتفق وصحيح القانون يضفي مشروعية على هذه اللائحة لأنها وافقت إرادة الجمعية العمومية للنادي وفي إطار قانوني يحصنها.