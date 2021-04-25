القصة الكاملة لخلاف كارتيرون وأسامة نبيه قبل مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك المصري التفاصيل الكاملة للخلاف الذي وقع بين أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ إن الخلاف ظهر على السطح عقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي يوم الخميس الماضي، قائلا: ”رغم فوز الزمالك إلا أن نبيه أبدى غضبه من طريقة اللعب، وطالب كارتيرون بتغييرها“.

وأضاف: ”أسامة نبيه عقد اجتماعًا سريعًا مع كارتيرون وأبدى غضبه من أسلوب لعب الزمالك الدفاعي خاصة وأن الإنتاج الحربي يتذيل جدول ترتيب الدوري المصري، ولا يصح أن يلعب الزمالك مباراة دفاعية أمام صاحب المركز الأخير“، مضيفًا: ”الزمالك فريق كبير ومتصدر الدوري ولا يجب أن يكون ردة فعل، يجب أن يكون هو المبادر هجوميًا ولا يجب أن يلعب الفرق كل مبارياته بطريقة دفاعية يحفظها المنافسون، فلكل مباراة ظروفها“.

وتابع: ”استمع كارتيرون لكلام أسامة نبيه ولم يعلق عليه بقبوله أو رفضه ولم يناقشه من الأساس، وفي اليوم التالي طلب المدرب الفرنسي من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عودة سامي الشيشيني للجهاز الفني ورحيل أسامة نبيه“.

وعمل سامي الشيشيني مع كارتيرون في ولايته الأولى وحصد مع الفريق لقبي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، وكأس السوبر المصري أمام الأهلي.

واستطرد: ”رفضت اللجنة رحيل أسامة نبيه بعد حالة الانضباط التي فرضها خلال الفترة الأخيرة، وحاولت إقناع المدرب الفرنسي باستمراره، وعندما وصل الخبر لأسامة استشاط غضبًا وقرر الرحيل والاعتذار عن مهمته في منصب المدرب العام، وذلك ليلة مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في الدوري المصري“.

وقامت الإدارة باحتواء غضب نبيه، ووعدته بالتدخل وتحديد صلاحياته الفنية، وعقد جلسة حسم مع كارتيرون عقب مباراة البنك الأهلي غدًا، ليتراجع مؤقتًا عن قرار رحيله“.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري، حيث يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 36 نقطة.