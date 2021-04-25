رسميا.. وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي المصري أول مايو

قال النادي الأهلي المصري في بيان رسمي إنه سيضع حجر الأساس للاستاد في أول مايو.

وقال الأهلي في بيان رسمي: ”عقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالنادي، وخلال الاجتماع قدم الكابتن محمود الخطيب إلى مجلس الإدارة تفاصيل الخطوات العديدة التي قام بها على مدار الشهور الماضية، وتواصله المستمر مع الجهات المسئولة، التي أثمرت عن حصوله على الموافقات اللازمة على إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد“.

وأضاف البيان: ”كشف الكابتن محمود الخطيب عن التعاون اللا محدود الذي لاقاه من المؤسسات الوطنية بالدولة، والذي بدا واضحًا وكبيرًا في دعم الرياضة المصرية وتذليل كل العقبات ومساندة كافة الأندية والكيانات الرياضية ومن بينها النادي الأهلي، الأمر الذي ساعد في إنجاز هذا الملف والحصول على الموافقة النهائية“.

وتابع: ”بعد اطلاع المجلس على ما قام به رئيس النادي طوال الفترة الماضية من إجراءات في اتجاهات مختلفة، ناقش المجلس الخطوات التنفيذية القادمة للبدء فورا في تحقيق حلم ملايين الأهلاوية، وقرر وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد يوم السبت 1 مايو المقبل.

ويلعب الأهلي على استاد القاهرة الدولي، علما أن المارد الأحمر يملك 33 نقطة من 14 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، ويتأخر بـ3 نقاط فقط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 16 مباراة.

الأهلي يحصل على الموافقات النهائية رسميًا لإنشاء الاستاد ويضع حجر الأساس أول مايو.🦅 pic.twitter.com/9RRNT8pEyk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 25, 2021

في سياق ذي صلة، نفى شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، أن يكون تركه للنادي الأهلي والتحاقه ببيراميدز بسبب المال بدليل أنه عندما تعرض النادي الأهلي لأزمة مالية عام 201‪2 كان من اللاعبين الذين تنازلوا عن 15% من أجرهم وعن اقتناع.

وأضاف إكرامي خلال لقائه ببرنامج ”العرافة“ مع الإعلامية بسمة وهبة، أنه ”لم يضع الأهلي في مقارنة مع أي ناد وإنما أنهى رحلته فيه بعد أداء دوره على أكمل وجه عن اقتناع وبإرادته، كما أنه انضم لبيراميدز عن اقتناع أيضا“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/559589682098914/

وصرح إكرامي أنه ظل عاما ونصف بديلا لمحمد الشناوى، وهو ما ساعده في اتخاذ قرار ترك الأهلي؛ لأن الشناوي ساعد على استقرار الأهلي.

أما عن الصورة التي اتهم فيها بأنه ”يرفع حذائه في وجه الجمهور“، فأكد أن هناك أشخاص من مصلحتهم أن ينشروا فكرة أن شريف إكرامي يفتعل الأزمات.

وكشف إكرامي عن ”تعرضه للحسد كثيرا وتعرضه لأعمال السحر“ من زميل له وأنه واجه هذا السحر بالتحصين والاستعانة بالله، لافتا إلى أن عدم دخوله بطولة أفريقيا 2017 ”كان ابتلاء له“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/291052912489961/

كما أكد إكرامي أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، استشاره ”كأخ كبير“ عند انتقاله لبيراميدز وأنه لم يكن من الأمانة أن يُخبر الأهلي بنوايا صبحي بالرحيل عنه، وبالفعل ”كان النادي على دراية قبله“.

وفي فقرة ”حق الرد“ كشف إكرامي أنه دائما ما يختلف مع والده الكابتن إكرامي لخروجه في وسائل الإعلام والدفاع عنه إلا أنه لا يستطيع أن يطلب منه عدم الدفاع عنه؛ ”لأن والده له الحق كأي أب أن يدافع عن ابنه“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/456431148923606/

أما عن انتقاد الإعلامي أحمد شوبير لدفاع إكرامي عن نجله شريف، قال إنه يحب شوبير كثيرا، ووجه رسالة لشوبير قائلا: ”انت بتتحط في نفس موقف والدي لأن ابنك حارس مرمى في الأهلي وممكن تطلع تدافع عنه“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/902149997272701/