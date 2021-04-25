إصابة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بفيروس كورونا

أعلن اتحاد الكرة المصري عن إصابة حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التي أجراها عقب إصابة ابنته بنفس الفيروس.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه، أن البدري يخضع للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة.

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ويستعد منتخب مصر الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة كأس العرب، بالإضافة لتصفيات كأس العالم 2022.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، مساء الثلاثاء المقبل، موعد قرعة كأس العرب للمنتخبات 2021، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن، بالإضافة إلى منتخب قطر المستضيف.