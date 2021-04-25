بعد رفض الزمالك.. الأهلي يوضح موقفه من تأجيل مباراة القمة (فيديو)

رد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التقارير التي أشارت إلى تقدم مجلس إدارة ناديه بطلب رسمي لتأجيل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري المقبلة.

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة المحدد إقامتها يوم الـ10 من مايو المقبل في إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”لم أر ضغط مباريات في حياتي مثلما يحدث مع الأهلي، سألعب في أفريقيا يوم الـ14 والـ24، هل تريد أن تضغطني عشان أنا مكمل في أفريقيا بدل ما تساندني وتكون في ظهري“.

وأضاف: ”لكن أنا سألعب بعد ذلك ضد الجونة وأكون أنهيت الدور الأول، وأدخل على الدور الثاني، ولكن هذا غير صحيح ولكن أين مباراة أسوان المؤجلة في الدور الأول، ثم ألعب مباراة المحلة والاتحاد ثم الزمالك فأين مباراة المقاصة وهي في ترتيب الجدول أول مواجهة في الدور الثاني، كان يمكن أن نطلب من أسوان لعب المباراة في القاهرة بدلا من السفر لأسوان، كما طلب غزل المحلة أن يلعب أمامنا في الدور الأول في القاهرة، ثم نخوض مباراة الدور الثاني في أسوان“.

وشدد: ”لم نطلب تأجيل القمة ولا حاجة وطلبنا فقط إعادة النظر في الجدول ولم نطلب تأجيل مباراة بعينها، ولكنه سيناريو قديم جدا ويقولون الأهلي يطلب حاجة وثم يرد ويقولون لا مساس بالتعديل والطلب مرفوض“.

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى أن اتحاد الكرة يرغب في إنهاء مسابقة الدوري في توقيت معين، ولكن هذا الأمر يأتي على حساب اللاعبين والأندية التي تدفع الثمن غاليا بسبب ضغط المباريات الرهيب الذي نتعرض له.

بيان الزمالك

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أصدرت بيانا رسميا برفضهم تأجيل القمة ضد الأهلي.

وجاء في البيان: ”تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ملتزم بجدول مباريات الدوري الممتاز الذي تم الإعلان عنه دون تعديل، وتشدد إدارة النادي على رفضها إجراء أي تعديل أو تغيير للمباريات أو تفكير في تأجيل مباراة القمة المحدد لها الـ10 من مايو المقبل“.

وتابع: ”يأتي التزام فريق الزمالك بجدول المباريات من منطلق حرصه على انتظام المسابقة وإقرار العدالة بين جميع الفرق المتنافسة“.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي، إلا أن الأخير خاض 14 مباراة فيما خاض الأبيض 16 حتى الآن.