الزمالك يعلن إصابة محمد عبدالشافي بفيروس كورونا

أعلن نادي الزمالك عن إصابة لاعب الفريق محمد عبدالشافي بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل المنزلي.

وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، يوم السبت، إن عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق، تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: ”عبد الشافي خضع لمسحة طبية خاصة بعدما شعر بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية“.

كما أشار طبيب الزمالك إلى أن عبد الشافي سيخضع للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا من أجل التعافي.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 36 نقطة.