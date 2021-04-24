الأهلي ردا على الزمالك: يد بيبو غير قابلة للكسر‎

اقتنص فريق كرة اليد بالنادي الأهلي لقب كأس مصر على حساب الغريم التقليدي الزمالك، بعد الفوز بنتيجة (26-23)، بعد المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت.

وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد فوزه على الزهور، فيما خطف الزمالك بطاقة صعوده على حساب هليوبليس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 15-11، قبل أن يحسم الأهلي نتيجة اللقاء لصالحه.

وكان الزمالك قد نجح في حسم بطولة دوري المحترفين قبل أيام قليلة على حساب الأهلي في مباراة فاصلة، انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 19-18.

📸| الفوز بكأس مصر بدأ من هنا ..عندما تعاهد الجهاز الفني واللاعبين للكابتن محمود الخطيب

بتعويض خسارة الدوري والتتويج بكأس مصر .. يد بيبو غير قابلة للكسر .🤫🦅🔥 pic.twitter.com/uAqaMmShQ2 — Al Ahly Handball (@Ahly_Handball) April 24, 2021

ونشر الأهلي عبر حسابه على ”فيسبوك“ صورا تظهر لاعبي الأهلي مجتمعين برئيس النادي محمود الخطيب، وعلق قائلا: ”الفوز بكأس مصر بدأ من هنا.. عندما تعاهد الجهاز الفني واللاعبون للكابتن محمود الخطيب بتعويض خسارة الدوري والتتويج بكأس مصر.. يد بيبو غير قابلة للكسر“.

وكانت مجلة نادي الزمالك قد أثارت غضب جمهور الأهلي في عددها الأخير، بعد العنوان الذي وصفت فيه محمود الخطيب خلال تواجده في المباراة الفاصلة لمباراة الأهلي والزمالك لدوري اليد، وانتهت بتفوق الأبيض بنتيجة 18-17.

ونشرت المجلة صورة رئيس الأهلي وهو ينظر إلى استلام أحمد الأحمر قائد الزمالك درع الدوري عقب الفوز على الأهلي، وكتبت المجلة: ”الكوماندوز أسقطوا يد بيبو“.