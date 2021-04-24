رياضة

الدوري المصري.. إيقاف سيد عبدالحفيظ ومحمد طلعت
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 14:26 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 15:10 GMT

الدوري المصري.. إيقاف سيد عبدالحفيظ ومحمد طلعت

مدير الكرة بالنادي الأهلي اعترض على الحكم محمد الصباحي بعد مباراة الأهلي وسموحة.

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المصدر: كريم محمد ـ إرم نيوز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، معاقبة محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه.

وجاءت عقوبة طلعت بعد أزمته الأخيرة ضد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك في مباراة الفريقين، يوم الخميس الماضي، والتي فاز بها الزمالك بنتيجة 2-0.
ووجه طلعت إشارات مستفزة لبن شرقي أثناء استبداله بجانب البصق تجاههه، ونال طلعت البطاقة الحمراء من جانب الحكم أمين عمر.
كما قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف إبراهيم رجب عبدالمنعم ”ريعو“ والحارس مسعد عوض ثنائي وادي دجلة، والحارس حسن محمد شاهين من صفوف المقاولون مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم؛ لما بدر منهم بعد نهاية مباراة المقاولون ووادي دجلة.

كما تم إيقاف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه؛ لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم إيقافه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه على المدير الفني لنادي سموحة لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، متقدما بفارق ست نقاط عن الأهلي حامل اللقب، الذي خاض 13 مباراة وخسر من سموحة 2-1 في الجولة الأخيرة.

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