الدوري المصري.. إيقاف سيد عبدالحفيظ ومحمد طلعت

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، معاقبة محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه.

محمد طلعت يوضح سبب خناقته مع دكة الزمالك ويفجر مفاجأة مدوية#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/T5s13yvXex — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 22, 2021

وجاءت عقوبة طلعت بعد أزمته الأخيرة ضد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك في مباراة الفريقين، يوم الخميس الماضي، والتي فاز بها الزمالك بنتيجة 2-0.

ووجه طلعت إشارات مستفزة لبن شرقي أثناء استبداله بجانب البصق تجاههه، ونال طلعت البطاقة الحمراء من جانب الحكم أمين عمر.

كما قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف إبراهيم رجب عبدالمنعم ”ريعو“ والحارس مسعد عوض ثنائي وادي دجلة، والحارس حسن محمد شاهين من صفوف المقاولون مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم؛ لما بدر منهم بعد نهاية مباراة المقاولون ووادي دجلة.

خناقة سيد عبدالحفيظ ولاعبي الاهلي مع الحكم محمد الصباحي والحكم أشهر الكارت الأصفر لسيد عبدالحفيظ pic.twitter.com/XZ2RNLL3wW — Mohammed Nasr (@M_Nasr_ragab) April 22, 2021

كما تم إيقاف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه؛ لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم إيقافه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه على المدير الفني لنادي سموحة لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، متقدما بفارق ست نقاط عن الأهلي حامل اللقب، الذي خاض 13 مباراة وخسر من سموحة 2-1 في الجولة الأخيرة.