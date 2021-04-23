مع تسريب وجود عرض من الاتفاق السعودي.. محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك

كشف محمد عواد حارس نادي الزمالك المصري عن نيته في الرحيل عن الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وأصبح عواد الحارس رقم 3 في الفريق الأول في نادي الزمالك بعد محمود عبدالرحيم ”جنش“ ومحمد أبوجبل.

وقال عواد في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إنه تواصل مع الجهاز الفني لنادي الزمالك، وأبلغهم رسميًا برغبته في الرحيل، وكذلك فعل مع الإدارة.

وأشار عواد إلى أنه غاضب بسبب ما اعتبره ”إهانة“ في حقه، بعد أن قرر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريبه مع فريق الشباب، ورغم امتثاله للأمر، إلا أنه –على حد قوله- فوجئ بعدم وجود مباراة أو تدريب لفريق الشباب.

وقال عواد: ”هذه إهانة لي ولتاريخي، طلبت من الإدارة إبلاغي بخطاب رسمي أن أبحث عن عرض لأنني لن أستمر أكثر من ذلك“.

وأضاف: ”على مدار عام ونصف تلقيت 3 عروض تم رفضها جميعا بحجة أن الفريق يحتاجني، كل مدرب أتحدث معه يعدني بالحصول على الفرصة وهذا لم يحدث“.

ووجه عواد شكره لجمهور الزمالك ووصفه بـ“العظيم“ مؤكدًا أنه كان يتمنى الدفاع عن الكيان وتحقيق البطولات، لكنه لن يتحمل أكثر من ذلك.

عرض من الاتفاق السعودي

تصريحات عواد برغبته في الرحيل تزامنت مع خروج تقارير تفيد بأن نادي الاتفاق السعودي، يرغب في التعاقد مع حارس الزمالك.

ونشرت صحيفة ”الأهرام“ المصرية تقريرًا قالت فيه إن نادي الاتفاق السعودي سيتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الحارس، الذي يسعى للخروج من الزمالك بعدما فشل في اللعب بشكل أساسي.

ولم يعلق نادي الاتفاق على هذه التقارير حتى الآن سواء بالتأكيد على وجود مفاوضات مع محمد عوا أو نفيها من الأساس.

يذكر أن محمد عواد انتقل إلى الزمالك في 2019 مقابل 35 مليون جنيه حصل عليها النادي الإسماعيلي.

وشارك عواد منذ انضمامه إلى الزمالك في 15 مباراة فقط مع الفريق، وتوج مع الفارس الأبيض بكأس مصر 2018-2019، عندما لعب أساسيًا.