محمد طلعت مهاجم الإنتاج يبصق على الجهاز الفني لنادي الزمالك (فيديو)‎

شهدت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، والتي جمعت الفريقين بالدوري المصري، طرد محمد طلعت مهاجم نادي الإنتاج الحربي، بعد أن قام بالبصق على الجهاز الفني للزمالك.

أثناء استبدال محمد طلعت في الدقيقة 81 قام مهاجم الإنتاج بالبصق على أسامة نبيه المدرب المساعد بجهاز نادي الزمالك الفني، قبل أن يشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجهه.

كما وجه طلعت إشارة غير أخلاقية إلى الجهاز الفني للزمالك، ثم قام بعمل حركة النادي الأهلي بيده، ليقوم حكم اللقاء بإشهار الكارت الأحمر مباشرة في وجهه.

محمد طلعت للجهاز الفني للزمالك " انتو قد كده

تفو عليكم " والاعب يبصق عليهم !!!!!!!!!!!!!🤤😝😅 pic.twitter.com/jM3ZC4zioA — Amr Fared Abou Gamoly🚩🦅 (@amrfareed10) April 22, 2021

وتجاوز الزمالك أحزان الخسارة في مباراة القمة أمام الأهلي مطلع هذا الأسبوع، ونجح في الفوز على الإنتاج الحربي 2-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الخميس والمؤجلة من الجولة الـ16.

افتتح أشرف بن شرقي أهداف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 22، وضاعف حميد أحداد النتيجة لصالح الزمالك في الدقيقة 40 من خطأ دفاعي استغله المهاجم المغربي.

#الزمالك يفوز على #الانتاج_الحربي 2/0 ويبتعد بصدارة جدول ترتيب #الدوري_المصري

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن #الاهلي صاحب المركز الثاني ولكن يتبقى للفريق الأحمر 3 مباريات مؤجلة

توقف رصيد الانتاج الحربي عند 12 نقطة في المركز الأخير pic.twitter.com/OOVrrZQsfi — إرم سبورت (@EremSports) April 22, 2021

وابتعد الزمالك بالقمة بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل من الفريق الأبيض.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند 12 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب.