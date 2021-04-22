رياضة

محمد طلعت مهاجم الإنتاج يبصق على الجهاز الفني لنادي الزمالك (فيديو)‎
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 21:43 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 22:05 GMT

محمد طلعت مهاجم الإنتاج يبصق على الجهاز الفني لنادي الزمالك (فيديو)‎

ابتعد الزمالك بالقمة بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل من الفريق الأبيض.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

شهدت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، والتي جمعت الفريقين بالدوري المصري، طرد محمد طلعت مهاجم نادي الإنتاج الحربي، بعد أن قام بالبصق على الجهاز الفني للزمالك.

أثناء استبدال محمد طلعت في الدقيقة 81 قام مهاجم الإنتاج بالبصق على أسامة نبيه المدرب المساعد بجهاز نادي الزمالك الفني، قبل أن يشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجهه.

كما وجه طلعت إشارة غير أخلاقية إلى الجهاز الفني للزمالك، ثم قام بعمل حركة النادي الأهلي بيده، ليقوم حكم اللقاء بإشهار الكارت الأحمر مباشرة في وجهه.

 

وتجاوز الزمالك أحزان الخسارة في مباراة القمة أمام الأهلي مطلع هذا الأسبوع، ونجح في الفوز على الإنتاج الحربي 2-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الخميس والمؤجلة من الجولة الـ16.

افتتح أشرف بن شرقي أهداف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 22، وضاعف حميد أحداد النتيجة لصالح الزمالك في الدقيقة 40 من خطأ دفاعي استغله المهاجم المغربي.

وابتعد الزمالك بالقمة بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل من الفريق الأبيض.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند 12 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب.

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