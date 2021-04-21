حسام حسن يستغل خطأ محمد الشناوي ويسجل هدفا رائعا في شباك الأهلي (فيديو)‎

استغل حسام حسن مهاجم نادي سموحة تقدم محمد الشناوي حارس الأهلي وخروجه من مرماه، ليحرز هدفًا قاتلا لفريقه في شباك المارد الأحمر، ويُلحق بحامل اللقب أول هزيمة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، اليوم الأربعاء.

ووجه سموحة ضربة مباغته لضيفه الأهلي، وفاز عليه 2/1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ١١ لمسابقة الدوري المصري.

وفي الثواني الأخيرة سجل حسام حسن هدف الفوز لسموحة في الدقيقة 92، بعد أن استغل خطأ الشناوي القاتل، حيث تقدم حارس الأهلي خارج منطقة الجزاء، لكن حسام حسن خطف الكرة وسددها من بعد في المرمى الخالي من حارسه، لتسكن الشباك ويخطف الفوز لفريقه.

تقدم سموحة عن طريق محمد حليمو في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل حسين الشحات في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، أهدر الأهلي العديد من الفرص السهلة، قبل أن يخطف حسام حسن الفوز الثمين.

الفوز رفع رصيد سموحة للنقطة 27، ليتقدم للمركز الخامس، وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة ٣٠ بالمركز الثاني.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: