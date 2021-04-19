كهربا: أنا أفضل لاعب في مصر.. و"الحسد" سبب أغلب مشاكلي (فيديو)

استضافت الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الإثنين، لاعب الكرة المصري محمود كهربا في برنامج ”العرافة“، وأطلق عددا من التصريحات التي تخص لعبه لقطبي الكرة في مصر ناديي الأهلي والزمالك.

وصرح كهربا بأنه يرى نفسه أفضل لاعب كرة في مصر، وأكد أنه كان مخلصا تمامًا لأي نادٍ يلعب فيه، سواء الأهلي والزمالك، على الرغم من حبه الشديد للأهلي ولكنه كان مخلصًا أيضا لجمهور الزمالك عندما كان يلعب له، وعندما قبّل شعار الزمالك كان حبا وإخلاصا للنادي الذي ينتمي إليه.

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وتابع كهربا أن أمنية حياته كانت اللعب للأهلي وطموحه الذي عمل كثيرًا لتحقيقه، كما أنه لم يتم اكتشاف موهبته واستغلالها بطريقة صحيحة حتى الآن، وأن السبب الرئيسي في مشكلته مع موسيماني هو عدم مصافحة كهربا للمدرب وقد اعترف كهربا بهذا الخطأ.

أما عن تعاقده مع الأهلي، فقد كشف كهربا أنه عند التعاقد طلب مبلغ 20 مليون جنيه في العام، لكن النادي رفض هذا المبلغ وبعدها وقع العقد ”على بياض“، ولم يكشف عن المبلغ، قائلا إن الأهلي عاقبه بفرض غرامة مالية بسبب أزمة موسيماني، حيث وصل المبلغ لمليون و200 ألف جنيه مصري.

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وبحسب كهربا، فإن الحسد موجود بشدة في حياته وأرجع أغلب أزماته إلى الحسد، وأن له أعداء كثيرين يتربصون به ولا يريدون له الخير، كما أنه يذبح ذبيحة كل شهر تقريبا في مسقط رأسه ”مصر القديمة“ للحماية من الحسد.

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وشدد على أنه لا يشعر بالغيرة أبدا من أي لاعب وحتى رمضان صبحي، كما يرى أنه مستقبل الأهلي القادم، وأنه لن يترك الأهلي أبدا حتى وإن كانت هذه رغبة النادي.

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ونفى كهربا تشاجره مع نجل إعلامي شهير، وأوضح أنه لم يكن طرفا في المشاجرة وإنما كان يدافع عن أصدقائه.

أما عن نشره للهدف الذي أحرزه ضد محمد الشناوي عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، فأكد أنه شيء عادي ولم يكن لاستفزاز الشناوي، وبعدها حصلت مشادة كلامية مع الأخير ولم تتعدَ إلى أكثر من الكلام.

أما في فقرة حق الرد، فقد عُرض على كهربا مقطع فيديو من داخل أحد أماكن السهر مع رمضان صبحي رغم نفيه دائما أنه يسهر، وأكد أن كل إنسان حر في الاستمتاع بحياته بالطريقة التي يراها صحيحة، وأنه لا يسهر في أيام المباريات، وأنهى حديثه بأن طريقة محمد صلاح في حياته تعجبه أكثر من طريقة محمد حسام ميدو.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=125550412898750&ref=watch_permalink