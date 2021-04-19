منح شارة قيادة منتخب مصر إلى محمد صلاح

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، منح شارة قائد المنتخب إلى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، يوم الاثنين، فإن ”القرار جاء بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة“.

وشدد البيان على أن ”البدري يرى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة“.

وحمل صلاح شارة قيادة الفراعنة رسميا لأول مرة خلال مواجهة جزر القمر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2020.

وخلال أحداث المباراة، غادر عمرو السولية قائد المنتخب المباراة ومنحَ الشارة لصلاح أقدم لاعبي الفراعنة على أرض الملعب بعد رفض محمد النني ارتداءها وطلب إهداءها لصلاح.

وبدأ محمد صلاح مسيرته مع منتخب مصر الأول عام 2011.

محمد صلاح وشارة قيادة منتخب مصر لأول مرة بمسيرته ©️🇪🇬📸 pic.twitter.com/osANbDbyir — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) March 29, 2021

وسجل صلاح ثنائية لمصر خلال مواجهة جزر القمر، ليصل إلى الهدف رقم 45 بقميص المنتخب، ليتجاوز حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق ويصبح الهداف الثاني للفراعنة عبر التاريخ.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الأفريقية بعد حصد 12 نقطة من 6 مباريات إذ حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 3.