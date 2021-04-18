ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يحقق فوزا مثيرا على الزمالك ويرتقي إلى المركز الثاني (فيديو)

حقق النادي الأهلي فوزًا مثيرًا على منافسه التقليدي الزمالك وتفوق عليه 2/1، في الجولة الرابعة (مؤجلة) من الدوري المصري، الأحد.

وافتتح محمد شريف التسجيل للأهلي في الدقيقة 21، بعدما تلاعب بدفاع الزمالك وسدد من خارج منطقة الجزاء، في مرمى الحارس محمود جنش.

وسجل محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ هدفًا رائعًا بعدما تلاعب بدفاع الأهلي وسدد من داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس علي لطفي في الدقيقة 31.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 35 بطريقة مشابهة لهدفه الأول،

وحصل الزمالك على ركلة جزاء سددها محمود علاء لكن علي لطفي صدها في الدقيقة 59.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 30 نقطة في المركز الثاني، وحقق المارد الأحمر الفوز التاسع، مقابل التعادل 3 مرات، ولم يخسر.

في المقابل خسر الزمالك للمرة الثانية، مقابل التعادل 3 مرات، في حين فاز 10 مرات، وجمدت الخسارة رصيده عند 33 نقطة في الصدارة، لكنه لعب 15 مباراة مقابل 12 مباراة للأهلي.

تصدي علي لطفي لضربة جزاء محمود علاء 🦅❤️ pic.twitter.com/P2OwbwkNxu — عالم الاهلي 🦅❤️ (@AhIy0) April 18, 2021

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري: