أشرف صبحي وزير الرياضة المصري يتعرض لحادث سير ونقله إلى المستشفى

تعرض أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، يوم الأحد، لحادث سير على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: إن الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروجه اليوم من المستشفى بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة.

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من جانبه، قال الإعلامي مصطفى بكري، عبر حسابه على تويتر: ”الحمدلله على سلامة وزير الشباب والرياضة الذي أصيب إصابات بسيطة في رأسه بعد أن اختلت به عجلة قيادة السيارة أثناء سفره إلى البحيرة لافتتاح بعض المنشآت الرياضية“.