أشرف صبحي وزير الرياضة المصري يتعرض لحادث سير ونقله إلى المستشفى

تعرض أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، يوم الأحد، لحادث سير على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: إن الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروجه اليوم من المستشفى بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة.
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من جانبه، قال الإعلامي مصطفى بكري، عبر حسابه على تويتر: ”الحمدلله على سلامة وزير الشباب والرياضة الذي أصيب إصابات بسيطة في رأسه بعد أن اختلت به عجلة قيادة السيارة أثناء سفره إلى البحيرة لافتتاح بعض المنشآت الرياضية“.
الحمد لله علي سلامة د أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الذي أصيب إصابات بسيطه في رأسه بعد أن إختلت به عجلة السياره أثناء سفره إلي البحيره لحضور بعض الإفتتاحات الرياضيه
— مصطفى بكري (@BakryMP) April 18, 2021