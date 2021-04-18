التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري

تتجه الأنظار إلى ستاد القاهرة، مساء اليوم الأحد، لمتابعة كلاسيكو الدوري المصري بين الزمالك وضيفه الأهلي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة للدوري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة في ستاد القاهرة بصافرة الحكم المصري محمود البنا.

وتذاع المباراة عبر قناتي ”أون تايم سبورتس 1 و2“ بصوت المعلقين مدحت شلبي وأيمن الكاشف وحاتم بطيشة ومؤمن حسن.

يوم الديربي! 🏹

الزمالك 🆚 الأهلي

🏆 الدوري المصري

🏟 ستاد القاهرة الدولي

🕔 ٩:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة #الزمالك_أولًا_وأخيرًا pic.twitter.com/x8TpPmkau8 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 17, 2021

ترتيب الفريقين

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، وحقق الفريق الأبيض الفوز في 10 لقاءات وتعادل 3 مرات أمام وادي دجلة وبيراميدز وأسوان وتلقى هزيمة وحيدة أمام غزل المحلة.

وسجل الزمالك 23 هدفا واستقبل 6 أهداف، ويعد هداف الفريق بالدوري المصري يوسف إبراهيم ”أوباما“ برصيد 7 أهداف، ويقود الزمالك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة بعدما حقق 8 انتصارات وتعادل 3 مرات أمام البنك الأهلي ووادي دجلة وبيراميدز ولم يعرف طعم الهزيمة.

وسجل الأهلي 23 هدفا واستقبل 5 أهداف، ويعد هداف الفريق بالدوري محمود عبد المنعم ”كهربا“ ومحمد شريف برصيد 4 أهداف.

تاريخ الديربي

يعد ديربي القاهرة أو قمة الأهلي والزمالك أحد أكبر لقاءات الكلاسيكو في الوطن العربي فكانت المواجهة الأولى ودية يوم الـ9 من فبراير 1917 وفاز بها الأهلي بهدف دون رد بينما كانت آخر مواجهة يوم الـ27 من نوفمبر الماضي وفاز بها الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقابل الفريقان في بطولة الدوري المصري خلال 120 مواجهة سابقة فاز الأهلي 45 مرة بينما فاز الزمالك 27 مرة وتعادلا 48 مرة، وكان آخر لقاء بين الفريقين بالدوري قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3-1 ولكن أول لقاء انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2.

ويبقى هداف لقاءات القمة عبر التاريخ عبد الكريم صقر الذي سجل 19 هدفا بقميص فريقي الأهلي والزمالك، وشهدت لقاءات القمة 4 مرات فقط تم تسجيل الهاتريك خلالها من بينها مرتان بالدوري من نصيب السيد عطية ”توتو“ وخالد بيبو ثنائي الأهلي بجانب مختار التتش وعبد الكريم صقر ثنائي الأهلي في بطولتي القاهرة وكأس مصر على الترتيب.

ويبقى حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندري حاليا وقائد الأهلي السابق أكثر اللاعبين مشاركة في لقاءات القمة بواقع 34 مباراة.

الزمالك.. وتعزيز الصدارة

يسعى الزمالك لتعزيز صدارة الدوري المصري ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا من خلال الفوز بلقاء الكلاسيكو ضد الأهلي.

ويعول الزمالك على تفوقه مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في آخر لقائي قمة سواء السوبر المصري في الإمارات خلال شهر فبراير 2020 وحصد اللقب بركلات الترجيح بعد التعادل ثم الفوز في لقاء قمة الدوري بعد ذلك في أغسطس الماضي.

وتبدو صفوف الزمالك شبه مكتملة عدا غياب الثنائي الصاعد إمام عاشور وأحمد عيد للإيقاف، بينما استبعد كارتيرون الحارس محمد عواد وأسامة فيصل وحسام أشرف لأسباب فنية.

ومن المرجح أن يعتمد كارتيرون على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس محمود عبد الرحيم ”جنش“ وأمامه رباعي خط الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في الجانب الأيمن وأحمد أبو الفتوح في الجانب الأيسر.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره التونسي فرجاني ساسي وأمامهما يوسف إبراهيم ”أوباما“ مع الجناح الأيسر المغربي ِأشرف بن شرقي وتدور المفاضلة في مركز الجناح الأيمن بين محمود عبد الرازق ”شيكابالا“ وأحمد سيد ”زيزو“ مع المهاجم مروان حمدي وربما يلجأ كارتيرون للتونسي سيف الدين الجزيري.

وقال عبد الحميد بسيوني، مهاجم الزمالك الأسبق ومدرب طلائع الجيش، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة للغاية كعادة لقاءات القمة، مؤكدا أن الزمالك أظهر خلال اللقاءات الماضية تطورا كبيرا في الجانب الهجومي والفاعلية وأيضا التنظيم الدفاعي.

وأوضح أن قوة الزمالك تتمثل في خط الوسط المنظم والذي ينقل الكرة بشكل سريع ويمنح الفريق السيطرة خاصة في حال ظهور فرجاني ساسي بمستواه مؤكدا أن أوباما أصبح الأكثر فاعلية في صفوف الزمالك وسيكون محور الخطورة في التشكيلة البيضاء.

الأهلي.. وأزمة الغيابات

يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للتغلب على أزمة الغيابات التي يعاني منها الفريق في لقاء القمة وتحقيق الفوز في بداية طريق البحث عن الصدارة بعد حسم التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية بجانب التأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر.

ويفتقد الأهلي خدمات العديد من نجومه على رأسهم الحارس محمد الشناوي لإصابته بفيروس كورونا بجانب ياسر إبراهيم ومحمد هاني والتونسي علي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي والنيجيري جونيور أجاي بسبب الإصابات بخلاف عدم جاهزية كريم وليد نيدفيد ومحمد محمود.

ومن المرجح أن يعتمد موسيماني على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس علي لطفي وأمامه الرباعي رامي ربيعة والمغربي بدر بانون وأحمد رمضان بيكهام يمينا وأيمن أشرف يسارا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط المالي أليو ديانج وبجواره عمرو السولية ومحمد مجدي ”أفشة“ صانع الألعاب مع ثنائي الأطراف حسين الشحات وطاهر محمد طاهر مع المهاجم محمد شريف.

وأكد أسامة عرابي، مدرب الأهلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الأهلي يعاني بالفعل من غيابات مؤثرة ومهمة وخاصة الشناوي الذي وصل لفورمة عالية ومعلول وأجايي.

وأشار إلى أنه رغم الغيابات فإن لاعبي الأهلي يملكون خبرات طويلة وقدرات فردية تساعدهم في الخروج بالفوز خاصة مع تألق أفشة أفضل لاعبي الفريق الأحمر بجانب محمد شريف الهداف.

وأوضح أن قوة خط الوسط ستحسم الكثير من ملامح الصراع بين الفريقين وخاصة أن الأهلي يعول على قدرات ديانج والسولية وأفشة للسيطرة على الكرة كما أن الزمالك يملك طارق حامد وساسي وأوباما.