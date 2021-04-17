محمد الشناوي يغيب.. علي لطفي أساسيا في مباراة الأهلي ضد الزمالك

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن علي لطفي سيكون الحارس الأساسي للنادي الأهلي، في مباراة الفريق غدا ضد الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري.

ويعاني حارس الأهلي ومنتخب مصر الأساسي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأجرى الشناوي عدة مسحات؛ أملا في اللحاق بالمباراة، إلا أنها كانت إيجابية.

وأعلن نادي الزمالك سلبية جميع لاعبيه استعدادا لمباراة الأهلي، فيما سيغيب عن الفريق الأحمر عدة لاعبين أبرزهم الشناوي وعلي معلول وحمدي فتحي وجونيور أجايي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولعب الفريق الأحمر 3 مباريات أقل من غريمه التقليدي.