وكيل محمد الشناوي ينفي شفاء الحارس من الإصابة بفيروس كورونا

نفى حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري، ما تردد عن شفاء اللاعب من الإصابة بفيروس كورونا وعودته إلى تدريبات الفريق.

وراجت تقارير إعلامية مصرية تفيد بشفاء محمد الشناوي من إصابته بفيروس كورونا، بعد سلبية مسحته الأخيرة.

وكانت العينة الخاصة بالحارس جاءت إيجابية لفيروس كورونا، ليتأكد غيابه عن مباراة الأهلي أمام النصر والتي فاز فيها بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليصعد المارد الأحمر لدور الـ16 لمواجهة فريق إنبي.

وقال الحديدي في مداخلة إذاعية: “حالة محمد الشناوي مطمئنة وفي تحسن مستمر، وسوف يخضع لمسحة كورونا ليل الجمعة“.

وأضاف: ”نتيجة المسحة ستظهر ظهر السبت، وعلى حسب نتيجتها سوف يحدد الجهاز الفني مصيره من مباراة القمة”.

🤩 مُذهل!🤩 مجموعة من أفضل تصديات محمد الشناوي حارس الأهلي في الطريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا #TotalCAFCL 🧤@AlAhly | @Melshenawy pic.twitter.com/HRhjUYKDBE — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 22, 2020

وسيلعب الأهلي أمام غريمه الزمالك، في مباراة القمة المصرية المقرر إقامتها بعد غد الأحد، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة لمسابقة بطولة الدوري الممتاز التي تقام على ستاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولعب الفريق الأحمر 3 مباريات أقل من غريمه التقليدي.