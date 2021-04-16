وفاة إبراهيم يوسف مدرب الصقر اليمني‎

توفي المدرب المصري إبراهيم يوسف المدير الفني لفريق الصقر اليمني، داخل مستشفى عدن بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بفيروس كورونا.

إبراهيم يوسف، لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربا لفريق الصقر، ودخل على إثر ذلك أحد المستشفيات هناك، إلا أن حالته الصحية احتاجت مزيدا من الرعاية، ما استدعى نقله إلى مستشفى عدن.

بعد تعرض إبراهيم يوسف لوعكة صحية ونقله للعلاج اشتكى من الإهمال في المستشفى الذي يرقد به في اليمن، حتى وافته المنية.

يذكر أن عائلة المدرب المصري، قامت مطلع الأسبوع بمناشدة المسؤولين بالتدخل لعودة والدهم لاستكمال علاجه بمصر، بعدما تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وظهرت مروة يوسف ابنة مدرب الصقر اليمني في مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع ”فيسبوك“ يوم الإثنين الماضي، مؤكدة أنها ستسافر مع شقيقتها إلى اليمن للاطمئنان على والدها وصحته.

ووجهت ابنة إبراهيم يوسف الشكر للحكومة المصرية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على استجابتها الفورية للاستغاثة التي قامت بها آنذاك.

وأصدرت وزارة الهجرة بيانا رسميا، على لسان السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدة تواصلها بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، وأكدت لهم أن الوزارة في متابعة مستمرة لحالته، وقد استجابت على الفور لاستغاثات الأسرة فور علمها بالحالة منذ فترة، وقد تم التنسيق والتعاون بين وزارتي الهجرة والخارجية منذ ذلك الحين، لتقديم كل ما تتطلبه حالته الصحية من رعاية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المدرب الصحية وعودته إلى وطنه.

وأضافت وزارة الهجرة أن نقل الكابتن إبراهيم يوسف إلى مستشفى عدن جاء بناء على طلب المواطن اليمني المرافق له لاستكمال علاجه بها.

وإبراهيم يوسف لاعب سابق بنادي غزل المحلة وأحد نجوم حقبة الثمانينيات في الفريق.