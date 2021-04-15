تقارير: "أفشة" لاعب الأهلي قد يجاور مصطفى محمد في غلطة سراي‎

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي غلطة سراي وضع النجم المصري محمد مجدي أفشة، مهاجم الأهلي المصري، على رأس أولوياته، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليجاور مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق.

ونشرت صحيفة ”الصباح“ التركية تقريرًا قالت فيه إن غلطة سراي وضع محمد مجدي مرسي الملقب بـ ”أفشة“ على قائمته لضمه خلال الموسم المقبل.

ويقدم محمد مجدي أفشة مستوى رائعا مع الأهلي والمنتخب الوطني في الفترة الماضية.

أفشة هو صاحب هدف الفوز للأهلي في شباك الزمالك خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، ليحصد المارد الأحمر الأميرة التاسعة في تاريخه بفضل هذا الهدف.

بعد سباق مثير دامَ لـ 24 ساعة، صوت فيه أكثر من مليون مُشجع! 🔥 قذيفة محمد مجدي قفشة التاريخية ضد الزمالك في النهائي تفوز بأفضل هدف في دوري أبطال إفريقيا #TotalCAFCL بتصويت الجماهير. 🥇 استمتعوا بالهدف من 14 منظور مختلف 👇@AlAhly pic.twitter.com/bR8qm01jo3 — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 20, 2020

ووفقًا للصحيفة التركية، من المتوقع أن يقوم غلطة سراي في محاولة نهاية الموسم للتعاقد مع أفشة، الذي ينتهي تعاقده مع الأهلي المصري عام 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن أفشة جذب انتباه كشافي غلطة سراي خلال الفترة التي تابعوا فيها مصطفى محمد، نجم الزمالك الذي انتقل للفريق التركي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أفشة سجل 3 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة لصالح ناديه الأهلي هذا الموسم، كما يتم استدعاء اللاعب المصري، البالغ من العمر 25 عامًا، بانتظام إلى المنتخب الوطني المصري.

وألمحت الصحيفة التركية إلى أن محمد مجدي أفشة هو أنسب بديل للمهاجم يونس بلهندة، الذي فسخ تعاقده مع الفريق التركي الشهر الماضي، حيث يلعب أفشة في مركز 10 وعلى الأجنحة في خط الهجوم، كواحد من المواهب المهمة في بلاده.