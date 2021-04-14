رمضان صبحي في "رامز عقله طار": أتمنى العودة للنادي الأهلي مجددا.. بشرط (فيديو)

عبر رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، خلال برنامج المقالب ”رامز عقله طار“ الذي يعرض عبر شاشة ”إم بي سي مصر“ عن تمنياته بالعودة للنادي الأهلي المصري مجددا بشرط موافقة ناديه الحالي بيراميدز.

رمضان صبحى : انا لسه اهلاوى! ❤️

رد فعل رمضان صبحي وتصريحات لأول مره في #رامز_عقله_طار 💪😂💪https://t.co/4TEu08rBtu — Ramez Galal (@ramezgalal) April 14, 2021

وأسقط رمضان صبحي مواطنه الفنان رامز جلال أرضا عقب اكتشافه المقلب الذي أوقعه فيه ببرنامجه ”رامز عقله طار“ فحاول الأخير أن ينتزع منه اعترافا بأنه لايزال أهلاوي ويشجع النادي الأهلي.

وعبر رامز جلال عن سعادته بهذا الاعتراف بينما عبر رمضان عن خوفه خلال المقلب وتحديدا من المكان المرتفع الذي سقط منه.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في فخ رامز جلال.