رياضة

رمضان صبحي في "رامز عقله طار": أتمنى العودة للنادي الأهلي مجددا.. بشرط (فيديو)
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 17:43 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 17:50 GMT

رمضان صبحي في "رامز عقله طار": أتمنى العودة للنادي الأهلي مجددا.. بشرط (فيديو)

رامز جلال ينتزع اعترافا من رمضان صبحي: أتمنى العودة للنادي الأهلي

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المصدر: محمد الشعراوي ـ إرم نيوز

عبر رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، خلال برنامج المقالب ”رامز عقله طار“ الذي يعرض عبر شاشة ”إم بي سي مصر“ عن تمنياته بالعودة للنادي الأهلي المصري مجددا بشرط موافقة ناديه الحالي بيراميدز.

وأسقط رمضان صبحي مواطنه الفنان رامز جلال أرضا عقب اكتشافه المقلب الذي أوقعه فيه ببرنامجه ”رامز عقله طار“ فحاول الأخير أن ينتزع منه اعترافا بأنه لايزال أهلاوي ويشجع النادي الأهلي.

وعبر رامز جلال عن سعادته بهذا الاعتراف بينما عبر رمضان عن خوفه خلال المقلب وتحديدا من المكان المرتفع الذي سقط منه.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في فخ رامز جلال.

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