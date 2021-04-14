هل يلحق محمد الشناوي بمباراة الأهلي ضد الزمالك رغم إصابته بكورونا؟ (فيديو)

كشف محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي المصري، عن تطورات حالة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، بعد إصابته بفيروس كورونا، والتي أبعدته عن تدريبات الفريق الأحمر قبل مباريات مهمة.

وكانت العينة الخاصة بالحارس جاءت إيجابية لفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن مباراة الأهلي أمام النصر والمقرر لها يوم الأربعاء ضمن مباريات كأس مصر.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”أول ما شكينا في الموضوع عملنا مسحة ظهرت إيجابية ثم مسحة تأكيدية، وفي التحليل يظهر مدى قوة تأثير الفيروس ووارد خلال أيام ليست كثيرة تتحول لسلبية ويعود للمشاركة مع الفريق“.

وأضاف: ”وارد طبعا عودته قبل مباراة الزمالك، المقررة الأحد المقبل، في الدوري المصري الممتاز، ولكن ليست هناك وعود على الإطلاق بخصوص هذا الأمر، الكورونا ليس بها أي وعود مهما كانت نتيجة التحليل، والكلام الدقيق إن نتيجة الفحص من النوعية الجيدة القريبة من السلبية ولكن ليس هناك وعود نهائيا“.

وأكد أن الشناوي سيخضع لمسحة طبية، بعد مواجهة النصر في كأس مصر، يوم الأربعاء، لتحديد مدى إمكانية لحاقه بمباراة الزمالك.

رئيس اللجنة الطبية في الأهلي يفجر مفاجأة مدوية حول مصير محمد الشناوي من مباراة القمة#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/pfV8aMyl0e — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 13, 2021

وبشأن حالة مدافع الفريق، ياسر إبراهيم وإمكانية لحاقه بمباراة القمة، أشار: ”وارد أن يلتحق بالمباراة وكنا في اجتماع مع الجهاز الطبي، ولكن ليس هناك وعود“.

كما أكد شوقي غياب الثنائي، محمد هاني وأجايي، عن الفريق لمدة شهر على أقل تقدير، بسبب الإصابة، مشيرا إلى أن حمدي فتحي أمامه 6 أسابيع للعودة إلى الملاعب.

رئيس اللجنة الطبية في الأهلي يكشف حالة ياسر إبراعيم وموقفه من القمة .. وحالة هاني واجايي وحمدي فتحي#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/L5kT9a2P93 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 13, 2021

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولعب الفريق الأحمر 3 مباريات أقل من غريمه التقليدي.