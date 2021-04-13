الأهلي يصعد مجددا ضد إمام عاشور ويعلن رسميا إصابة محمد الشناوي بكورونا‎

أصدر النادي الأهلي المصري بيانا يعرب فيه عن اعتراضه على العقوبات التي وقعها اتحاد الكرة ضد إمام عاشور وزملائه في ناشئي الزمالك، واصفا إياها بأنها ”لم تتصدَّ للانفلات السلوكي ولم تنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة“.

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت إمام عاشور، لاعب الزمالك، بالإيقاف 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه.

كما عاقبت 5 من ناشئي الزمالك، بالإيقاف 8 مباريات وتغريمهم 100 ألف جنيه، في ”واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999″، وهم أحمد عيد، وسيف فاروق جعفر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين سيد، وعمر ياسر.

وقال الأهلي في بيانه الرسمي: ”قررت إدارة النادي التقدم غدًا باستئناف لاتحاد الكرة، ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بشأن لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره، عقب مباراة الفريقين في دوري الشباب، التي أقيمت بفرع الأهلي في مدينة نصر“.

وأضاف البيان: ”جاء القرار تعبيرًا عن رفضها العقوبات الصادرة، التي لم تتصدَّ للانفلات السلوكي وتنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة، ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره“.

وتابع: ”كما أن هذه الخروق غير الأخلاقية تكررت كثيرًا من بعض اللاعبين المدانين، الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق، ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات، وإن كانت إدارة النادي ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق والسلوك وتقديم النموذج السيئ للشباب، الذي لن يجني المجتمع من ورائه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير“.

وأردف البيان: ”كما تؤكد إدارة النادي في استئنافها على رفضها القاطع لما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، المتضمن وقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين في الواقعة، لأن ذلك يخالف نص المادة (16) من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها، وأن لجنة الاستئناف هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغاءها أو تعديلها طبقًا للوائح، ولا يجوز لهذه اللجنة بدء نظر الاستئناف إلا بعد مرور 10 أيام، وهي مدة الطعن المقررة قانونًا لأطراف الشكوى“.

وسبق لعاشور أن عوقب من قبل لجنة الانضباط عقب مباراة السوبر المحلي الموسم الماضي، لمدة 10 مباريات، في المشادة التي اندلعت بين لاعبي الأهلي والزمالك في المواجهة التي أقيمت في دولة الإمارات.

وكان الأهلي قد قدم شكوى ضد عاشور، وزملائه، بعد انتشار فيديو لهم، وصفه الأحمر بأنه يحمل ”تجاوزات غير لائقة“ من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين، يوم الأحد، في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأوضح الأهلي أنه أرفق بالشكوى خمسة فيديوهات للاعبين تتضمن ”سبابا وشتائم وألفاظا خارجة“ ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه السابق وكيانه وجمهوره.

إصابة الشناوي بكورونا

من ناحية أخرى، أكد الأهلي ثبوت إيجابية المسحة الجديدة الخاصة بفيروس كورونا، لحارس الفريق محمد الشناوي.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، بتصريحات للموقع الرسمي: ”المسحة الطبية التي أجراها الجهاز الفني واللاعبون لمواجهة النصر جاءت سلبية، باستثناء محمد الشناوي الذي جاءت نتيجة تحليله إيجابية“.

ومن المقرر أن يجري الشناوي مسحة طبية أخرى غدًا الأربعاء.

ولم يتدرب الشناوي الإثنين مع الفريق، بسبب ظهور أعراض كورونا عليه قبل أن تكشف المسحة الطبية إصابته بفيروس كورونا.

ويواجه الأهلي نظيره النصر في كأس مصر، غدا الأربعاء، قبل مواجهة الزمالك يوم 18 أبريل في مواجهة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.