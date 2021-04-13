إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه.. والزمالك يهدد بتجميد نشاط الكرة

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف إمام عاشور لاعب نادي الزمالك 12 مباراة مع تغريمه 200 ألف جنيه.

وجاءت العقوبة بعد انتشار فيديو للاعب يوجه فيه سبابًا إلى حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والإعلامي أحمد شوبير عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية لمواليد 1999، والتي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 2/1.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًا قال فيه:“تلقّى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك في الفريق مواليد 1999، وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه ”.

وأضاف:“تم إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات، و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم“.

ولم يوضح اتحاد الكرة المصري أسماء الناشئين الذين تم إيقافهم.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه إلى أنه تلقّى طلبًا من نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ولكنه أوضح أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة، أو تعديلها، أو إلغائها.

وانتشر فيديو لإمام عاشور لاعب الزمالك، وعدد من زملائه، وهم يسبون الأهلي وبعض لاعبيه ومسؤوليه القدامى.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في ختام بطولة الجمهورية مواليد 99، ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف.

الزمالك يهدد بتجميد نشاط الكرة

وفي أول رد فعل على هذه العقوبات أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ”رفضها التام“ للعقوبات التي أصدرها اللجنة المكلفة بإدارة الكرة المصرية.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بيانًا أبدت فيه انزعاجها من القرارات وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي.

وقامت إدارة النادي بالاتصال بمسئولي اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة للتأكيد على رفض القرارات وأن إدارة النادي ستصعد الأمر حتى لو وصل لتجميد نشاط الكرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي تماشيًا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

وأعلن اتحاد الكرة عن إقامة مباراة فاصلة يوم الـ20 من أبريل بين الزمالك و الأهلي لتحديد البطل، بعد تساوى الفريقين في عدد النقاط.

واحتفل الأهلي بالتتويج باللقب أيضًا بعد فوزه على الزمالك في آخر مباريات الموسم وتفوقه في المواجهات المباشرة، بينما يتفوق الزمالك في فارق الأهداف، لكن الاتحاد لم يحسم أمر اللقب بعد.

وقرر الزمالك عدم الذهاب إلى المباراة، واستشهد باللائحة التي أكدت أن البطل يتم تحديده بفارق الأهداف حال تساوي النقاط.