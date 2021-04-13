الزمالك يشتكي لاعبي الأهلي للجنة الانضباط لتجاوزهم في حق النادي

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، فتح باب التحقيق مع الفيديوهات التي انتشرت أخيرا بشأن بعض لاعبي الشباب بالنادي الأبيض، في أعقاب مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999.

وقال الزمالك في بيان رسمي، إنه سيتخذ قراراته وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن.

وانتشر فيديو لإمام عاشور لاعب الزمالك وعدد من زملائه يسبون الأهلي وبعض لاعبيه ومسؤوليه القدامى.

وأشار الزمالك في بيانه إلى أنه سيرسل شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق نادي الزمالك.

وبعد مباراة الفريقين على مستوى الشباب انتشرت فيديوهات للاعبي الأهلي يسبون نادي الزمالك أثناء احتفالاتهم بالفوز.

وطالب الزمالك بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة في قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية، إذ تم تحويل فيديوهات لاعبي الزمالك للجنة الانضباط.

إلى ذلك، أكد عمر الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قررت عدم المشاركة في المباراة الفاصلة التي أعلن عنها اتحاد الكرة لحسم بطولة الجمهورية للشباب مواليد 1999.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن إقامة مباراة فاصلة يوم الـ20 من أبريل بين الزمالك و الأهلي لتحديد البطل.

وشدد الدردير على أن إدارة النادي طالبت باعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للائحة التي أرسلها اتحاد الكرة لكل الأندية.

وأضاف رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك :”إدارة النادي قررت اللجوء لمركز التسوية والتحكيم في حالة عدم اعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للوائح كما ستلجأ للمحكمة الرياضية الدولية في حالة عدم الحصول على حق النادي وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي”.

واختتم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك تصريحاته، بأن اللائحة واضحة وصريحة وتنصف نادي الزمالك مشددا على أن النادي يطالب فقط بالعدالة والحصول على حقه.