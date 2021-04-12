تطورات جديدة في أزمة مرض إبراهيم يوسف مدرب الصقر اليمني (فيديو)

شهدت أزمة مرض إبراهيم يوسف المدير الفني لفريق الصقر اليمني، تطورات جديدة بعد الاستغاثة التي وجهتها ابنته مروة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنقاذ والدها من الموت.

وتعرض إبراهيم يوسف لوعكة صحية واشتكى من الإهمال في المستشفى الذي يرقد به في اليمن.

وظهرت مروة يوسف ابنة مدرب الصقر اليمني في مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع ”فيسبوك“ مؤكدة أنها ستسافر مع شقيقتها إلى اليمن مساء اليوم الإثنين للاطمئنان على والدها وصحته.

https://www.facebook.com/marwa.youssef.963/videos/10219732598966666/

ووجهت ابنة إبراهيم يوسف الشكر للحكومة المصرية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على استجابتها الفورية للاستغاثة التي قامت بها.

وقالت مروة يوسف في تصريحات لشبكة ”إرم نيوز“ إنها تتمنى بالفعل عودة والدها من اليمن وستعمل على ذلك حال حدوث أي مشاكل صحية له هناك، مؤكدة أن والدها غادر إلى اليمن وتعرض هناك لوعكة صحية والمسحات الطبية أثبتت عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن والدها قد ينهي عمله مع الفريق اليمني حال عدم قدرته على استكمال مهمته لأسباب صحية، كما أن الأهم بالنسبة لها الاطمئنان على صحته.

https://www.facebook.com/Moemigegy/posts/3033378946982972

وأوضحت أنها حصلت على وعود من المسؤولين بتسهيل سفر إبراهيم يوسف إلى السعودية أو مصر حال إمكانية ذلك من الناحية الطبية.

وقال النائب البرلماني محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الأسبق لكرة القدم لشبكة ”إرم نيوز“، إن هناك متابعة دقيقة لتفاصيل حالة إبراهيم يوسف أحد من أعطوا الكثير للكرة المصرية ونادي غزل المحلة.

وأوضح أن وزيرة الهجرة أعطت تعليماتها بمتابعة حالة إبراهيم يوسف بشكل لحظي والعمل على نقله إلى مصر حال أمكن ذلك.

وكانت السفيرة نبيل مكرم قد أصدرت بيانا خلال الساعات الماضية أكدت خلاله أن إبراهيم يوسف أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربا لفريق الصقر اليمني، ودخل على إثرها إحدى المستشفيات هناك، إلا أن حالته الصحية احتاجت مزيدًا من الرعاية ما استدعى نقله إلى مستشفى عدن.