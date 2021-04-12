الأهلي يشكو إمام عاشور لاعب الزمالك للاتحاد المصري ولجنة الانضباط

أعلن النادي الأهلي تقديمه شكوى ضد إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، بعد انتشار فيديو للاعب يوجه فيه سبابا لحسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والإعلامي أحمد شوبير.

وقال الأهلي في بيان رسمي: ”تقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وأخرى مماثلة للجنة الانضباط والأخلاق، ضد إمام عاشور لاعب الزمالك وبعض زملائه من فريق الشباب بناديهم، بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب، التي أقيمت أمس في ملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر“.

🚨| الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط رسميًّا.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين. pic.twitter.com/DFy98p17hg — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 12, 2021

وأوضح الأهلي، أنه طالب في شكواه ضد لاعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جمهور الناديين، خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة، ولم تردعه العقوبات السابقة.

وتداول عدد من جماهير الأهلي، مقطع فيديو لإمام عاشور يردد فيه هتافات مسيئة لحسن حمدي وللأهلي، عقب نهاية مباراة القمة في دوري الجمهورية لمواليد 1999 والتي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 2/1.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن إحالة إمام عاشور للجنة الانضباط، بعد انتشار مقطع الفيديو.

وقال مجاهد في تصريحات: ”مقطع الفيديو المنتشر لإمام عاشور تمت إحالته للجنة الانضباط، وستنظر في الفيديو الخاص بلاعبي الزمالك لمعرفة مدى صحته ومن اللاعبين الموجودين فيه“.