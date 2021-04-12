إبراهيم يوسف يرقد في مستشفى يمني.. ومصر تكشف تطورات حالته الصحية

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تدخلها لمتابعة حالة إبراهيم يوسف، لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربا لفريق الصقر، ودخل على إثر ذلك أحد المستشفيات هناك، إلا أن حالته الصحية احتاجت مزيدا من الرعاية، ما استدعى نقله إلى مستشفى عدن.

وكانت عائلة المدرب المصري ناشدت في تصريحات تلفزيونية المسؤولين بالتدخل لعودة والدهم لاستكمال علاجه بمصر، بعدما تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وقال كريم الشبراوي، زوج نجلة إبراهيم يوسف: ”خلال سفره من صنعاء لعدن في رحلة تستغرق حوالي 9 ساعات بالسيارة، تعرض لوعكة صحية وهو في الطريق ولما وصل زاد التعب عليه واضطروا أن يدخلوه مستشفى في عدن. نسبة تشبع الأكسجين في الجسم كانت قليلة جدا والسكري كان فوق الـ 500. إدارة نادي الصقر اليمني توفر كل الخدمات له، وهناك محاولات للسيطرة على حالته الصحية غير المستقرة“.

وأوضح: ”بحسب ما يصلنا من أخبار من اليمن، فإن نسبة الأكسجين جيدة طول ما هو على جهاز التنفس، لكن من غير ذلك الحالة تتدهور، ونحاول إعادته إلى مصر أو نقله لمستشفى أكثر تجهيزا، ونشكر المسؤولين المصريين على محاولاتهم حل الأزمة“.

وأصدرت وزارة الهجرة بيانا رسميا، على لسان السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدة تواصلها بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، وأكدت لهم أن الوزارة في متابعة مستمرة لحالته، وقد استجابت على الفور لاستغاثات الأسرة فور علمها بالحالة منذ فترة، وقد تم التنسيق والتعاون بين وزارتي الهجرة والخارجية منذ ذلك الحين، لتقديم كل ما تتطلبه حالته الصحية من رعاية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المدرب الصحية وعودته إلى وطنه.

وأضافت وزارة الهجرة أن نقل الكابتن إبراهيم يوسف إلى مستشفى عدن جاء بناء على طلب المواطن اليمني المرافق له لاستكمال علاجه بها، مؤكدة متابعتها الحالة بشكل يومي وأنها تعمل على توفير كل ما يحتاجه.

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وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الكابتن إبراهيم يوسف كان سيعود أمس إلى مصر على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، إلا أن تراجع حالته الصحية مجددا أثناء تواجده على الطائرة قبل إقلاعها، تسبب في عودته إلى مستشفى عدن مرة أخرى حتى تستقر حالته.

وإبراهيم يوسف لاعب سابق بنادي غزل المحلة وأحد نجوم حقبة الثمانينيات في الفريق.