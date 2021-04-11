رياضة

إحالة إمام عاشور إلى لجنة الانضباط بسبب فيديو سب شوبير وحسن حمدي‎
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 23:08 GMT
تاريخ التحديث: 12 أبريل 2021 0:25 GMT

إحالة إمام عاشور إلى لجنة الانضباط بسبب فيديو سب شوبير وحسن حمدي‎

أعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، الأحد، إحالة إمام عاشور لاعب الزمالك، بعد انتشار فيديو للاعب وجه فيه سبابًا للإعلامي أحمد

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المصدر: فريق التحرير

أعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، الأحد، إحالة إمام عاشور لاعب الزمالك، بعد انتشار فيديو للاعب وجه فيه سبابًا للإعلامي أحمد شوبير وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق.

وتداول بعض جماهير النادي الأهلي فيديو لإمام عاشور وهو يردد هتافات مسيئة لحسن حمدي والفريق الأحمر، عقب نهاية مباراة القمة في دوري الجمهورية مواليد 1999 والتي فاز بها الأهلي 2/1.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية: ”الفيديو المنتشر لإمام عاشور تمت إحالته للجنة الانضباط، وستنظر في الفيديو الخاص بلاعبي الزمالك لمعرفة مدى صحته ومن اللاعبين الموجودين فيه“.

وأضاف: ”سندرس كل تفاصيله للحكم عليه قبل إصدار أي قرار“.

 

وردًا على هذا القرار قال الإعلامي المقرب من إدارة الزمالك مصطفى جويلي إن ”عاشور تعرض إلى هتافات معادية وألفاظ سيئة جدا أثناء تصديه لضربة الجزاء ولم ينطق أحد.. الآن تتحدثون عن معاقبه اللاعب.. إعلام فاسد“.

 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في ختام بطولة الجمهورية مواليد 99، ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف.

وتساوى رصيد كل فريق في عدد النقاط حيث أصبح رصيد الفريقين 15 نقطة، وبعد نهاية المباراة قام كل فريق بالاحتفال بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

الزمالك أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي احتفل فيه بتتويج فريق الشباب بلقب الدوري نظرًا لتفوقه بفارق الأهداف عن الأهلي، والفريق الأحمر أيضًا أعلن فوز شبابه بالبطولة.

وقرر اتحاد الكرة المصري اللجوء إلى مباراة فاصلة يوم 20 أبريل الجاري لتحديد البطل.

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