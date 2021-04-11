إحالة إمام عاشور إلى لجنة الانضباط بسبب فيديو سب شوبير وحسن حمدي‎

أعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، الأحد، إحالة إمام عاشور لاعب الزمالك، بعد انتشار فيديو للاعب وجه فيه سبابًا للإعلامي أحمد شوبير وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق.

وتداول بعض جماهير النادي الأهلي فيديو لإمام عاشور وهو يردد هتافات مسيئة لحسن حمدي والفريق الأحمر، عقب نهاية مباراة القمة في دوري الجمهورية مواليد 1999 والتي فاز بها الأهلي 2/1.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية: ”الفيديو المنتشر لإمام عاشور تمت إحالته للجنة الانضباط، وستنظر في الفيديو الخاص بلاعبي الزمالك لمعرفة مدى صحته ومن اللاعبين الموجودين فيه“.

وأضاف: ”سندرس كل تفاصيله للحكم عليه قبل إصدار أي قرار“.

أحمد مجاهد: الفيديو المؤسف لإمام عاشور من اختصاص لجنة الانضباط وليس لجنة المسابقات، وتمت إحالته إلى لجنة الانضباط#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/xtcTWOxX3T — صدى البلد (@baladtv) April 11, 2021

وردًا على هذا القرار قال الإعلامي المقرب من إدارة الزمالك مصطفى جويلي إن ”عاشور تعرض إلى هتافات معادية وألفاظ سيئة جدا أثناء تصديه لضربة الجزاء ولم ينطق أحد.. الآن تتحدثون عن معاقبه اللاعب.. إعلام فاسد“.

أمام عاشور تعرض لهتفات معاديه وألفاظ سيئه جدا أثناء تصديه لضربة الجزاء ولم ينطق أحد..الآن تتحدثون عن معاقبه اللاعب..إعلام فاسد — مصطفي جويلي (@moustafagwaly12) April 11, 2021

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في ختام بطولة الجمهورية مواليد 99، ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف.

وتساوى رصيد كل فريق في عدد النقاط حيث أصبح رصيد الفريقين 15 نقطة، وبعد نهاية المباراة قام كل فريق بالاحتفال بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

الزمالك أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي احتفل فيه بتتويج فريق الشباب بلقب الدوري نظرًا لتفوقه بفارق الأهداف عن الأهلي، والفريق الأحمر أيضًا أعلن فوز شبابه بالبطولة.

وقرر اتحاد الكرة المصري اللجوء إلى مباراة فاصلة يوم 20 أبريل الجاري لتحديد البطل.