بيج رامي يعلن إقامة أول بطولة في مصر مؤهلة إلى مستر أولمبيا

كشف البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ بطل مستر أولمبيا العام الماضي عن تنظيم مصر أول بطولة مؤهلة مباشرة إلى مستر أولمبيا 2021.

وقال رامي البالغ من العمر 36 عاما على حسابه الرسمي على ”إنستغرام“: ”لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا والترحيب بكم في بلدي مصر، الحدث سيقام من 17 إلى 20 أغسطس/آب المقبل“.

وأضاف البطل المصري أن البطولة مفتوحة لجميع الرياضيين من كافة الدول، مع وجود 9 بطاقات دعوة للمشاركة، وتشمل المنافسات اللياقة البدنية وكمال الأجسام، مع وجود جوائز مالية“.

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وأكد رامي أن كافة التفاصيل الأخرى سيتم الكشف عنها في وقت لاحق، لكنه لم يوضح دوره في البطولة.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فوجئ عالم كمال الأجسام بفوز بيج رامي بلقب مستر أولمبيا على حساب براندون كاري والبطل 7 مرات فيل هيث ليصبح الرجل السادس عشر الذي يحمل أكبر لقب في كمال الأجسام.

وأكد بيج رامي مشاركته في مستر أولمبيا 2021 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، متوقعا منافسة شرسة مع عدد من الأبطال السابقين، لكنه وعد ببذل قصارى جهده للاحتفاظ باللقب