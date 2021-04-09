الاتحاد المصري يرفض طلبي الأهلي والزمالك بشأن الحكم الأجنبي

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم طلبي الأهلي والزمالك بشأن تعيين حكم أجنبي لإدارة مباراة الفريقين في قمة الجولة الرابعة (مؤجلة) من الدوري المصري.

ويلاقي الأهلي منافسه الزمالك يوم الأحد، 18 أبريل.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: ”يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجددا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري وحكامه الذين يعدون الأفضل على مستوى الأفريقية، وهو الأمر الذي يستند إليه الاتحاد المصري في إدارته لمسابقاته المحلية مما يجعل الحكم المصري هو الخيار الأفضل لإدارة لقاء القمة المقبل ضمن مسابقة الدوري المصري“.

🔴📝 بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم حول حكام مباراة القمة …⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/9vTgk2Cw2n — EFA.eg (@EFA) April 9, 2021

وأضاف: ”ويؤكد الاتحاد المصري على أنه رغم احترامه لرؤية عناصر المسابقة كافة؛ إلا أن التوقيت الحالي يعد الأنسب في العودة مرة أخرى لإسناد مهمة إدارة مباراة القمة إلى الحكام المصريين الذين يلقون دائما كل التقدير في المسابقات الأفريقية التي يتواجدون في مبارياتها ببطولاتها المختلقة بشكل دائم وإيجابي وبفاعلية“.

وتابع: ”يأمل الاتحاد المصري أن يجد حكامه الأكفاء التشجيع الملائم من كل الأطراق لما في ذلك من ارتقاء باللعبة“.

وختم: ”إن الاتحاد المصري وهو يؤكد على هذه المعاني فإنه يضع نصب عينيه في الوقت نفسه مصالح أطراق المسابقة كافة، ومصلحة المسابقات ذاتها ومدى تأثيرها على الكرة المصرية بشكل عام، وسعيا نحو وضعها في مكانتها الملائمة على مستوى العالم، وهي تحتفل هذا العام بمرور 100 سنة على انطلاقتها، الأمر الذي يجعلها في مصاف متقدمة ومحط أنظار دول عديدة“.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قد أرسلت خطابًا رسميًا للاتحاد المصري تعترض من خلاله على قرار إسناد إدارة مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري.

كما أكد محمود الخطيب رئيس الأهلي تمسكه بإسناد مباراته أمام الزمالك لطاقم تحكيم أجنبي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، وفي رصيده 33 نقطة من 14 مباراة، مقابل 27 نقطة للأهلي، في المركز الثالث، لكنه لعب 3 مباريات أقل من الزمالك.