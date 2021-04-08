إيقاف ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم 6 أشهر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس إيقاف ربيع ياسين المدرب السابق لمنتخب الشباب لمدة ستة شهور وحرمانه من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة، بعد التحقيق في إصابة اللاعبين بفيروس كورونا خلال المشاركة بالبطولة المؤهلة لنهائيات أفريقيا العام الماضي.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: ”أصدرت لجنة الانضباط عدة قرارات بعد التحقيقات التي جرت بشأن واقعة مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس، وجاءت كالتالي:

”تقرر إيقاف محمد ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر، وتغريمه 200 ألف جنيه (12730.95 دولار)، وإيقاف وليد منظور طبيب المنتخب السابق عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مئة ألف جنيه“.

وقرر الاتحاد أيضا تغريم عبد الرحمن أحمد لاعب إنبي والمنتخب 50 ألف جنيه وحسام أشرف لاعب الزمالك 20 ألف جنيه وعربي بدر لاعب الأهلي المنتقل إلي الجونة 20 ألف جنيه أيضا.

وأصيب 17 لاعبا من منتخب مصر للشباب بكوفيد-19 أثناء مشاركتهم في البطولة التي أقيمت بتونس في نوفمبر الماضي.

وضرب فيروس كورونا بعثة منتخب مصر للشباب في تونس التي كانت تستعد لخوض دورة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 21 عاما في موريتانيا.

وتم إلغاء نتائج منتخب الشباب في جميع مباريات الدورة التي ضمت أيضا منتخبات المغرب وتونس والجزائر بالإضافة لمصر وليبيا.