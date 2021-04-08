الزمالك يرفض رسميًا إسناد مباراة القمة مع الأهلي لطاقم تحكيم مصري

أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار اتحاد الكرة المصري إسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري لطاقم تحكيم مصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي، يوم 18 أبريل الجاري، في قمة الدوري المصري.

وأكدت اللجنة التي تتولى إدارة الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز، أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرًا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة، يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي.

وشدد الزمالك في بيانه على أنه“لا يوجد ما يعوق ذلك، وذلك لضمان رفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة“.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي خلال المبارة المقررة له، السبت المقبل، في استاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري، وحصد 33 نقطة من 14 مباراة، مقابل 27 نقطة للأهلي، في المركز الثالث، لكنه لعب 3 مباريات أقل من الزمالك.