بعد اتهاماته له في "كلوب هاوس".. ميدو يعتذر لفاروق جعفر

وجّه الإعلامي أحمد حسام ”ميدو“ اعتذارًا إلى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بعد أن اتهم الأول الثاني بأنه يريد تدمير الفريق، ولا يرغب بوقوف الفريق ”على قدمه“.

وكان ميدو تحدث، مساء أمس الإثنين، عبر تطبيق ”كلوب هاوس“ قائلًا:“طلبت من فاروق جعفر الوقوف بجانب نادي الزمالك، حتى في حالة فوز الأهلي بجميع مبارياته المؤجلة بالدوري، وسيكون الفارق بين الفريقين 3 نقاط، ولكنه ردَّ عليَّ وقال: مين إللي قال إنه عايزين نقف جنب الزمالك، ومين قال إننا عايزين الزمالك يقف على رجله“.

وكذّب فاروق جعفر هذا الاتهام، وأكد أنه لم يصدر نهائيًا، ولم يقابل ميدو منذ فترة طويلة، وأكد في تصريحات تلفزيونية أنه سيقوم بمقاضاة ميدو.

وعاد ”ميدو“ ليرد عبر برنامجه على قناة ”النهار“، مساء اليوم الثلاثاء:“تحدثت، أمس، في تطبيق الكلوب هاوس مع محبين لنادي الزمالك، وناقشنا أزمات الفريق وطريقة حلها.. وتكلمت على كابتن فاروق وزعل، ومن حقه يزعل بصراحة لأن ماكنش ينفع أحكي الموقف ده“.

وأضاف:“أستغل وجودي هنا، وأعتذر له، وحقك عليَّ، لأنك كابتني، وفي النهاية لو فيه مشكلة تكون بيننا وبين بعض، والصغير لابد أن يعتذر للكبير.. كابتن فاروق نختلف أو نتفق معه واحد من أساطير نادي الزمالك، وأقول له ماتزعلش، وحقك عليَّ“.

واختتم:“تحدثت في هذا الأمر من أجل إغلاق تلك الصفحة، وعدم الحديث عني أو عن الكابتن فاروق جعفر مرة أخرى“.