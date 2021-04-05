ميدو: أزمتي مع أحمد فتحي ليست السبب وراء استقالتي من بيراميدز

كشف أحمد حسام ”ميدو“ سبب استقالته من منصب المستشار الفني والمتحدث باسم نادي بيراميدز، مؤكدا أن مشكلته مع أحمد فتحي، لاعب الفريق، ليست السبب وراء القرار، الذي أعلنه، يوم الاثنين.

وكان ميدو كتب عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم“.

تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم… — Mido (@midoahm) April 5, 2021

وقال ميدو في تصريحات إذاعية: ”هذا القرار اتخذته منذ 10 أيام وليس اليوم، والأمر لا علاقة له بأزمتي مع أحمد فتحي، وإدارة بيراميدز هي من طلبت مني التدخل في هذه القضية“.

وأضاف: ”فتحي أخي الأصغر، وطبيعة شخصيته أنه صدامي في طريقة كلامه، ولكن المشكلة انتهت وأتمنى له التوفيق فهو لاعب كبير وقادر على استعادة مستواه“.

وشدد ”ميدو“ على أن ”تضارب الأفكار مع الإدارة هو السبب الأول للاستقالة، ولفرض أفكارى في مكان ما؛ يجب أن يكون لدي القوة الفاعلة والسلطة التنفيذية، لكن منصبي لا يسمح لي بذلك لذا كان من الصعب تنفيذ ما أفكر فيه، وبالطبع تضارب الأفكار لا يعني أنني على صواب وهم على خطأ، لكن قد يتسبب هذا الأمر في مشكلة للفريق“.

وكان هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أقر بوقوع خلاف مع أحمد فتحي في إحدى المباريات، قائلا في تصريحات تلفزيونية: ”هناك خلاف حدث بالفعل بين فتحي وميدو أثناء مكالمة جمعتهما قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء، لكني لا أعرف أبعادها وماذا حدث“.

كان بيراميدز خسر من الرجاء المغربي 2-0 أمس الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ليتراجع لوصافة المجموعة بفارق 3 نقاط عن منافسه المغربي.

وفي الدوري المصري، يحتل بيراميدز المركز الرابع بـ 25 نقطة من 15 مباراة.