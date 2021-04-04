نادي الزمالك يعلن إيقاف إمام عاشور

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق، ونزوله للتدريب مع فريق الشباب بالنادي.

وأوضح النادي في بيان، عبر الموقع الرسمي، أن هذا الإيقاف ”يأتي لما بدر من عاشور في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر“.

ولم يكشف النادي السبب الرئيس وراء اتخاذ هذا القرار.

بينما كشفت تقارير أن اللاعب اعترض على الجهاز الفني بسبب تواجده على دكة البدلاء في مواجهة مولودية الجزائر، أمس.

وأنعش الزمالك آماله في بلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز خارج أرضه 2-صفر على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، يوم السبت.

📹 ملخص المباراة: بهدفي أوباما وشيكابالا، الزمالك يفوز على مولودية الجزائر ويحقق أول انتصار له هذا الموسم. 👌#TotalCAFCL | #MCAZSC pic.twitter.com/Gp0JCW1I0T — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 3, 2021

وحقق الزمالك انتصاره الأول في دور المجموعات وأصبح رصيده خمس نقاط في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني. ويتصدر الترجي التونسي المجموعة وله عشر نقاط.

وفي الأسبوع المقبل، سيحتاج الزمالك إلى الفوز على تونغيت السنغالي، وانتظار انتصار الترجي على أرضه أمام المولودية.