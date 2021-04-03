رياضة

وزارة التعليم العالي تنفي فصل محمد صلاح نجم ليفربول
تاريخ النشر: 03 أبريل 2021 19:52 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2021 21:20 GMT

وزارة التعليم العالي تنفي فصل محمد صلاح نجم ليفربول

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة. وقالت الوزارة في بيان

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة.

وقالت الوزارة في بيان :“تؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته“.

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وترددت أنباء أن صلاح تم فصله من المعهد؛ بسبب غيابه عن الحضور وأداء الامتحانات منذ سنوات.

وكانت نفس الأزمة أثيرت في 2017، وحينها خرجت وزارة التعليم العالي لتنفي فصل صلاح، موضحة أن اللاعب تقدم بطلب إلى إدارة المعهد؛ من أجل تجميد قيده في المعهد، وعدم دخول امتحانات عام 2017، حتى يتمكن في وقت لاحق من العودة إلى دراسته.

وكان الدكتور حسام المندوة، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، وجه نداء لوزارة التعليم العالي بشأن ما تردد عن هذه الأزمة.

وقال المندوة في تصريحات تلفزيونية: ”عندنا بطل ورمز كبير لمصر والمصريين، وهناك كلام لا يليق ينشر ويخرج عن أنه مفصول من المعهد الذي يدرس فيه وهذا الكلام لا يليق“.

وأضاف أنه لا بد من حل أزمة اللاعب الدولي، ومن الممكن عمل امتحان ”أون لاين“ لصلاح عبر الإنترنت، بحيث يتم حل المشكلة وهو في إنجلترا.

وتابع: ”صلاح بطل مصري استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة، وطلبي هذا لحالة استثنائية“.

 

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 17 هدفا بالتساوي مع هاري كين نجم توتنهام، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.

ويواجه ليفربول نظيره آرسنال، مساء اليوم السبت.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بينما يمتلك آرسنال 42 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 74 نقطة.

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