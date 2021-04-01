بيراميدز ينفي رحيل أحمد فتحي

نفى نادي بيراميدز المصري ما تردد خلال الساعات الماضية، عن نيته في الاستغناء عن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول.

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز،في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن: ”كل ما يتردد من شائعات لضرب استقرار الفريق ووحدة لاعبيه لن تحقق مرادها نافيا بشكل قاطع كل ما تردد عن تفكير المدير الفني لفريق الكرة في الاستغناء عن خدمات النجم الكبير أحمد فتحي“.

وقال سعيد في بيانه: ”أحمد فتحي لاعب من طراز خاص ونجم كبير يتشرف النادي بوجوده بين صفوف لاعبيه، ولا غنى عنه لتدعيم خط الدفاع، نظرا لخبراته الطويلة، وحاجة الفريق لمجهوداته خلال الفترة المقبلة“.

وكانت تقارير صحفية قد خرجت تشير إلى رغبة بيراميدز في الاستغناء عن أحمد فتحي، رغم أنه لم يكمل موسم واحد مع الفريق.

وانضم فتحي إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي المصري.

وأشار المدير الرياضي لنادي بيراميدز إلى أن ”الجميع داخل وخارج النادي يعلم العلاقة الرائعة التي تجمع فتحي بإدارة النادي وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، واللاعب يبدل قصارى جهده مع الفريق في المباريات والتدريبات“.

وتابع: ”البعض استفزه الانتصارات المتتالية للفريق محليا وقاريا في الفترة الأخيرة وبات يتعمد إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة في محاولة بائسة لضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته“.

ويحل بيراميدز ضيفا في على نظيره الرجاء بمدينة كازبلانكا يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل صدارة مجموعته.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة.