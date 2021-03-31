رياضة

رسميا.. تعيين ريجيكامب مديرا فنيا ل...
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 18:59 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 20:35 GMT

رسميا.. تعيين ريجيكامب مديرا فنيا للنادي الأهلي السعودي

أعلن النادي الأهلي السعودي تعيين الروماني ريجيكامب مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم. وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن الإدارة أنهت التعاقد مع المدرب

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أعلن النادي الأهلي السعودي تعيين الروماني ريجيكامب مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن الإدارة أنهت التعاقد مع المدرب الروماني ريجيكامب، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

تعيين ريجيكامب جاء بعد إقالة الصربي فلادان ميلويفتش بسبب تردي النتائج، وفشل التعاقد مع المدرب الوطني يوسف عنبر كونه سبق له تدريب فريق محلي هذا الموسم.

ويحتل النادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.

وقاد الروماني ريجيكامب الهلال ووصل معه لنهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر أمام ويسترن سيدني الأسترالي في مباراة دراماتيكية.

وأشرف صاحب الـ ”45 عاما“ على تدريب الهلال خلال 2014-2015، قادهم في 24 مباراة، حقق الانتصار 13 مرة والتعادل في 6، وتعرض إلى الهزيمة مع الفريق في 5 مباريات.

 

وسجل لاعبو الهلال خلال فترة تولي ريجيكامب 40 هدفا واستقبلت شباك الفريق 19 هدفا.

كما توج ريجيكامب بثلاثة ألقاب مع الوحدة الإماراتي هي السوبر المحلي عامي 2017 و2018 وكأس الإمارات في 2018.

وقاد الوصل الإماراتي أيضا قبل رحيله عن النادي بداية الموسم الحالي.

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