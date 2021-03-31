رسميا.. تعيين ريجيكامب مديرا فنيا للنادي الأهلي السعودي

أعلن النادي الأهلي السعودي تعيين الروماني ريجيكامب مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن الإدارة أنهت التعاقد مع المدرب الروماني ريجيكامب، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

الروماني ريجيكامب مدرباً للفريق الأول لكرة القدم..#الأهلي pic.twitter.com/JYo8XtvuO2 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 31, 2021

تعيين ريجيكامب جاء بعد إقالة الصربي فلادان ميلويفتش بسبب تردي النتائج، وفشل التعاقد مع المدرب الوطني يوسف عنبر كونه سبق له تدريب فريق محلي هذا الموسم.

ويحتل النادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.

وقاد الروماني ريجيكامب الهلال ووصل معه لنهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر أمام ويسترن سيدني الأسترالي في مباراة دراماتيكية.

وأشرف صاحب الـ ”45 عاما“ على تدريب الهلال خلال 2014-2015، قادهم في 24 مباراة، حقق الانتصار 13 مرة والتعادل في 6، وتعرض إلى الهزيمة مع الفريق في 5 مباريات.

رسميا .. ريجيكامف مديرا فنيا للأهلي حتى نهاية الموسم 🔥🔥 https://t.co/NrvDQ0AtuF — إرم سبورت (@EremSports) March 31, 2021

وسجل لاعبو الهلال خلال فترة تولي ريجيكامب 40 هدفا واستقبلت شباك الفريق 19 هدفا.

كما توج ريجيكامب بثلاثة ألقاب مع الوحدة الإماراتي هي السوبر المحلي عامي 2017 و2018 وكأس الإمارات في 2018.

وقاد الوصل الإماراتي أيضا قبل رحيله عن النادي بداية الموسم الحالي.