أول ظهور لـ"كهربا" في مران الأهلي بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمدة شهر (فيديو)

شهد مران النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، أول ظهور للاعب الفريق محمود عبدالمنعم ”كهربا“، بعد انتهاء فترة إيقافه، التي استمرت لمدة شهر، وتم تغريمه على إثرها 200 ألف جنيه.

وكان كهربا قد دخل في أزمة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، واعترض عليه بشكل غير لائق بسبب قلة مشاركته في المباريات، ليتم إيقافه وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه، وينتظم في تدريبات منفردة طوال الفترة الماضية في ”الجيم“.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على ”إنستغرام“ فيديو لقيام اللاعبين بعمل ممر من صفين على أن يمر ”كهربا“ وسطه ويحييه اللاعبون بطريقتهم الخاصة، كما تواجد بجانبهم المدير الفني الجنوب أفريقي، ليؤكد على تقبله عودة اللاعب.

https://www.instagram.com/p/CNE-AkoByV4/

من جانبه، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: إن ”كهربا تقدم باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة، وزملائه“.

وأضاف أن كهربا سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية، عقب مباراة المريخ السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في مباراة ستقام على ملعب أم درمان، يوم السبت المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة، برصيد 7 نقاط بفارق ثلاث نقاط، عن المتصدر سيمبا التنزاني، ومثلها عن صاحب المركز الثالث فيتا كلوب، فيما يحتل المريخ المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.