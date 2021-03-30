فرجاني ساسي يرد على تقارير إبلاغه إدارة الزمالك برغبته في الرحيل

حرص التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك، الرد على التقارير التي أشارت إلى إبلاغه مجلس إدارة النادي الأبيض برغبته في الرحيل وعدم تجديد تعاقده.

وقال ساسي عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”أخي العزيز إبراهيم عبد الجواد أحترمك كثيرًا وأقدر قيمتك الإعلامية، ولكنك أخطأت في هذا التصريح ولم تتحرَ الدقة في هذا الخبر“.

وأضاف: ”على نفس القناة تحدث رئيس النادي عن بقائي وجدية التجديد مع النادي، ومع احترامي لباقي الإعلاميين لا أرحب بالأخبار الكاذبة، فأنا أتحدث بوضوح في كل ملفاتي وأعلم أني لا أظهر كثيرًا في الإعلام“.

وأتم: ”ولكن أوضح للرأي العام أني لا أقبل الأخبار الكاذبة، وسأقوم بالرد في الوقت المناسب“.

وكان عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، قال في تصريحات تلفزيونية إن ساسي يرحب بالاستمرار في القلعة البيضاء.

وأوضح أنه عقد جلسة مع مهند عون، وكيل اللاعب، أثناء تواجد بعثة الزمالك في تونس وكان يصطحب معه نسخ عقود تحسبا لتجديد عقد اللاعب، ولكن وكيل ساسي طلب الحصول على مستحقات اللاعب المتأخرة والمقدرة بنحو 685 ألف يورو قبل التجديد، وسيتم بعدها التفاوض على الأمور المادية بعد سداد مستحقاته المتأخرة.

وشدد عماد عبد العزيز على أن الزمالك سيحاول تجديد عقد فرجاني ساسي في الفترة المقبلة، خاصة أنه من العناصر المهمة.

وينتهي تعاقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وما زالت الإدارة تسعى لتجديد تعاقده.

وكان فرجاني ساسي انضم لصفوف الزمالك من النصر السعودي في 2018، وأصبح من الركائز الأساسية بالفريق.