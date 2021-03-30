محمد صلاح يتحدث عن الثأر من ريال مدريد ومشاعره قبل مواجهة سيرجيو راموس

أجرت صحيفة “ ماركا “ الإسبانية حوارا مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول تحدث خلاله عن عدة مواضيع أبرزها مباراة ليفربول وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض الحوار الذي أجرته الصحيفة مع محمد صلاح..

– ما أوّل شيء فكرت فيه حين عرفت منافس ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

فكرت إلى أي درجة سيكون جيدا أن نتأهل لنصف النهائي.

– هل كنتم ترغبون في مواجهة ريال مدريد في هذا الدور؟

حسنا ليس لدي فريق مفضل، إنه ربع النهائي لم أهتم بقضية أيّ فريق سنواجه.

– مواجهة ريال مدريد الأفضل حاليا أو في النهائي؟

– لا أهتم، نحن في ربع النهائي وكل الفرق في القمة وهي جيدة جدا

– هل تتطلع بشكل خاص للثأر من نهائي كييف (خسارة ليفربول أمام ريال مدريد 3-0)؟

دعونا نترك ذلك، بقدر ما لدي رغبة للفوز والتأهل لنصف النهائي، ما سيحدث الآن لن يغير نتيجة كييف، انتهى.

– هل لديك دافع لمواجهة راموس مرة أخرى؟

( يضحك ) ذلك اللقاء انتهى لا أفكر فيه، أفكر في الفريق، الكل يفكر في فريقه ويرغب في الفوز وهذا كل شيء.

– كيف تغير ليفربول من نهائي 2018 إلى الآن؟

فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، نحن حاليا الأبطال.

– ريال مدريد حاليا ليس فيه كيلور نافاس ولا كريستيانو رونالدو ولاغاريث بيل,, هل هو أفضل أو أسوأ؟

مختلف، فقدوا عدة لاعبين، فقدوا كريستيانو رونالدو الأفضل في تاريخهم كان يسجل كثيرا من الأهداف وفي الوقت ذاته وقعوا مع إدين هازارد الذي لم يكن محظوظا لكونه مصابا، ريال مدريد مختلف هو حاليا في ربع النهائي يملك لاعبين كبارا رغم كونهم فقدوا أهداف رونالدو، لا يمكنني القول من هو الأفضل لكن أقول: إنهم في ربع النهائي وبالتأكيد هم مستعدون وعلينا أن نكون جاهزين لمواجهتهم.

– ما الفريق الأفضل في المواجهة؟ هل لديك مرشح؟

أعتقد أن كلينا وصل لنقطة القوة، فزنا معا في اللقاءين الأخيرين في دوري الأبطال.. وكلا الفريقين جاهز، إنها منافسة مميزة ونحن نقدم عملا جيدا.

– ما يقلقك أكثر في ريال مدريد؟

أنهم قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا، يلعبون بشكل جيد في هذه المنافسة ،فازوا بها لا أعرف كم مرة ربما في عشر السنوات الأخيرة توجوا 4 مرات، إنهم فريق جيد في دوري الأبطال.

– اختر لاعبا في ريال مدريد تحبه بشكل خاص، وقل لماذا؟

لا يمكنني أن أخصص لاعبا واحدا أغلبهم لاعبون كبار، هازارد لدي علاقة جيدة معه قدم مستوى جيدا في تشيلسي حاليا هو غير محظوظ ومصاب، لوكا مودريتش لدي علاقة جيدة معه وتقابلنا مرة، لا يمكنني اختيار واحد لكنهم لاعبون من المستوى العالي وفريق من المستوى الأول.

– سجلت أهدافا كثيرة في مسيرتك حتى أصبحت أحد أفضل اللاعبين في العالم، في إسبانيا نناقش إن كان فينيسيوس جونيور سيسجل أهدافا أم لا ؟ ، كيف مرت مسيرتك وهل ولِدت هدافا ؟

لا يجب أن تقلقوا ، لم أولد هدافا لكن عملت بشكل كبير ، أتذكر حين لعبت مع بازل لم أسجل كثيرا ثم ذهبت لتشيلسي وفيورنتينا وروما وعملت كثيرا مع المدرب سباليتي تقريبا كل يوم بعد التدريبات كنا نذهب للملعب ونتدرب فقط على التسجيل، كما بنيت ملعبا في حديقتي للتدريب على التسجيل، فينيسيوس يحتاج فقط لمواصلة العمل والعمل والعمل وستأتي الأهداف، أن تملك الفرصة وتحتاج للكثير من التدريبات، والأهداف ستأتي.

– من هو اللاعب الذي تفضل أن تنقله من ريال مدريد لفريق ليفربول؟

أعتقد أن فريقنا جيد بما يكفي وجيد كما هو عليه الآن.

– ما رأيك في زيدان، أنا قبلَ 3 سنوات أشدت به؟

إنه مدرب رائع فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، يسيّر الفريق بشكل جيد، رحل وعاد لمساعدة الفريق على الفوز بالألقاب، إنه أحد اللاعبين الذين كانوا مَثلي الأعلى حين كنت صغيرا.. وهو كمدرب يسير بشكل جيد.

– كيف تفسر موسم ليفربول غير المستقر؟ خاصة بعد فوزكم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

عدة أشياء حدثت في الوقت ذاته، الحظ لم يكن معنا وهذا يعطينا الرغبة أكثر للفوز بدوري أبطال أوروبا وأتمنى أن نحقق ذلك.

– كيف هي علاقتك مع كلوب؟ يتكلم كثيرا ؟

إنها علاقة عادية بين محترفَين، بهذه الطريقة أفسر العلاقة.

– دون جمهور من يخسر ريال مدريد دون البرنابيو أو ليفربول دون أنفيلد؟

( قبل أن ينتهي السؤال ) أنفيلد أعتقد أن الجميع سيقول أنفيلد؛ نخسر كثيرا دون جماهيرنا وأعتقد أننا الفريق الذي عانى أكثر من غيره جرّاء غياب الجماهير.

– هل ستشارك في الألعاب الأولمبية ؟

مهما حدث يجب أن يكون الجميع موافقا بما فيهم فريقي.

– أنت قريب من الوصول لسن الـ29 ماذا تنتظر من مسيرتك؟

أتمنى أن أقوم بالأشياء ذاتها، تسجيل الأهداف مساعدة فريقي للفوز بالألقاب كما فعلت خلال السنوات الأخيرة، إنها الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة لي.

– هل ترى نفسك في فريق آخر ؟ نهاية المرحلة هل وصلت؟

هذا لا يعتمد علي، سنرى ما سيحدث وأفضل عدم التحدث عنه الآن .

– لعبت في إيطاليا وإنجلترا ، هل تريد تجريب اللعب في إسبانيا؟

آمل أن أتمكن من اللعب لسنوات طويلة، لماذا لا ألعب في إسبانيا لا أحد يعرف ما يحدث في المستقبل، إذن ربما يوما ما.