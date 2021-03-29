تصفيات كأس الأمم الأفريقية: منتخب مصر يقسو على جزر القمر.. والجزائر تكتسح بوتسوانا

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا بنتيجة 4/0 على منافسه منتخب جزر القمر، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السابعة اليوم الإثنين.

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الأول من المباراة.

ووضع محمد النني مصر في المقدمة بهدف في الدقيقة 15، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني بعد نحو دقيقتين بتسديدة من داخل المنطقة.

وأضاف محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع لمنتخب مصر في الدقيقتين 21 و25، بتسديدة من داخل المنطقة، بعد كرة من محمد مجدي أفشة.

وحقق المنتخب المصري الفوز الثالث، مقابل 3 تعادلات، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، ويتقدم بـ3 نقاط عن جزر القمر صاحب المركز الثاني، وقد ضمنا التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية منذ الجولة الماضية.

وفي مباراة ثانية تفوق المنتخب الجزائري 5/0 على بوتسوانا لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثامنة.

وسجل للجزائر مهدي زفان، وسفيان فيغولي، ورياض محرز (ركلة جزاء)، وبغداد بونجاح، وفريد بولاية، في الدقائق 24، و58، و64، و72، و88.

ورفع الفوز رصيد الجزائر إلى 14 نقطة، وقد ضمن مسبقا التأهل لكأس الأمم الأفريقية متصدرا، في حين جمدت الخسارة رصيد بوتسوانا عند 4 نقاط في المركز الأخير.