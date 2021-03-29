الزمالك: الأهلي رفض إقامة ديربي كرة السلة بسبب "شيكابالا"

رفض النادي الأهلي المصري، إنطلاق مباراة الفريق مع الزمالك، في الجولة 11 من دوري كرة السلة المصري بسبب وجود، محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض داخل الصالة.



وتواجد عدد من الجماهير داخل صالة عبدالرحمن فوزي بنادي الزمالك، وهو ما رفضه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة.

وتنص قوانين الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة المباريات دون جمهور خلال الفترة الحالية، غير أن عددا كبيرا من المباريات أقيم بحضور جماهيري بالتراضي بين الأطراف المتنافسة.

وقال الحسيني سمير لاعب الزمالك السابق لكرة السلة عبر قناة النيل للرياضة المصرية :“تم إلغاء ديربي السلة بشكل رسمي والأهلي رفض اللعب رغم خروج الجماهير لكن الأهلي يريد إخراج كل من في الملعب، هل نقوم بإخراج شيكابالا من الملعب؟“.

وتواجد محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة في الزمالك في الصالة المغطاة رفقة يوسف أوباما نجم الفريق.



وقال أحد إداريي نادي الزمالك للنيل للرياضة إن جهاز الزمالك استجاب وأخرج الجماهير من الملعب، لكن لم يكن منطقيا إخراج شيكابالا ونجوم فريق الكرة.

وأشار إلى أن المقصود بالخروج من الصالة المغطاة بالتحديد كان شيكابالا بحسب ما نقله حكم المباراة لهم.

وقال طارق الغنام إداري النادي الأهلي للنيل للرياضة: ”اللائحة واضحة، المباريات دون جماهير، ومن قال إننا لن نلعب بسبب شيكابالا فهذا كلام غير معقول ولا يصدق، عيب يتقال الكلام ده، إحنا ناس كبيرة، اتحاد السلة أرسل خطابا رسميا أن المباريات تقام دون حضور جماهير، اللي بيقول شيكابالا والعقليات دي حاجة صعبة“.

ويحضر شيكابالا مباريات فريق كرة السلة بنادي الزمالك بشكل غير منتظم.

ويتصدر الاتحاد السكندري دوري كرة السلة المصري برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد الزمالك، غير أن الاتحاد يتفوق في المواجهات المباشرة.

وقال اتحاد كرة السلة المصري في بيان ”مراقب المباراة يقرر إلغاء لقاء الزمالك والأهلي وتطبيق اللائحة نظرا لاقتحام بعض الجماهير الصالة قبل انطلاقها ولم يتمكن الأمن من إخلاء الصالة“.