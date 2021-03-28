الأهلي يتوصل لاتفاق مع حمدو الهوني وتعقد مفاوضات فرجاني ساسي مع الزمالك‎

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي المصري حسم اتفاقه مع الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، لانضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، كما تحدث عن آخر تطورات أزمة تجديد تعاقد التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك.

وقال حتحوت عبر برنامجه ”الماتش“، مساء السبت: ”الأهلي تفاوض، بل، وأنهى الاتفاق مع حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي والليبي الجنسية“.

وأضاف: ”تم الاتفاق على كل الشروط الخاصة باللاعب من تفاصيل التعاقد ومدة العقد وما سيحصل عليه من أموال، ليتبقى أمر واحد وهو أن الأهلي لن يلجأ لبند الشرط الجزائي حفاظا على العلاقات بين الناديين، والأهلي سيبدأ الفترة المقبلة مرحلة التفاوض مع الترجي واللاعب، حيث ينضم بموجبها الهوني إلى صفوف الأهلي في الصيف المقبل“.

وعلق حتحوت على مصير محمود عبدالمنعم ”كهربا“، نجم الأهلي الحالي، والذي يلعب في مركز الهوني ذاته كجناح أيسر، قائلا: ”الأهلي سيوافق على أي عرض مناسب سوف يصل لـكهربا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وسيسمح برحيله على الفور“.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، نفى في تصريحات تلفزيونية سابقة، وجود أي مفاوضات رسمية بين الأهلي والهوني.

وأشار عبدالحفيظ إلى أنه ”الهوني“ يمتلك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 2 مليون يورو، لكن لا يوجد أي مفاوضات رسمية مع اللاعب الليبي.

ويرتبط الهوني بعقد مع الترجي يمتد لموسمين.

وشارك الهوني مع الترجي في الموسم الحالي بواقع 14 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

فرجاني ساسي

وعلى صعيد نادي الزمالك، شدد ”حتحوت“ على صعوبة استمرار التونسي فرجاني ساسي مع الفريق الأبيض، قائلا: ”الأمور أصبحت صعبة جدا بين فرجاني والزمالك، بسبب التفاوت الشديد بين ما ”يعرضه“ الزمالك و“يطلبه“ فرجاني“.

وأردف: ”القصة وصلت لطريق مسدود، اللاعب متمسك بأن يحصل على 2 مليون ونصف المليون يورو في الموسم، ولكن الزمالك عرض مليونا ونصف المليون دولار، وساسي لا يريد تقليل مطالبه المالية، والزمالك قال إنه من الممكن أن يصل بالمبلغ لمليون و800 ألف دولار لحد أقصى“.

وأوضح: ”هذا التفاوت يؤكد انتهاء علاقة ساسي بالنادي الأبيض عقب نهاية الموسم، وتمسك اللاعب بهذا الرقم الكبير بما لا يدع مجالا للشك في أن اللاعب يملك بيده عرضا من الممكن أن يكون خليجيا أو غير ذلك ”.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي.. وهاني حتحوت يعلق: الوضع أصبح صعب أوي أوي#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/6A0HedlW3j — صدى البلد (@baladtv) March 27, 2021

وانضم ساسي للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018، وحصد العديد من الألقاب مع الفريق الأبيض، على رأسها الكونفدرالية الأفريقية ولقب السوبر الأفريقي.

أحمد رمزي

وفي سياق آخر، كشف هاني حتحوت أن أحمد رمزي، لاعب الزمالك السابق، وافق بشكل مبدئي على العمل بالجهاز الفني للنادي تحت قيادة الفرنسي كارتيرون.

وأضاف هاني، أن رمزي لم يكن موافقا في العمل بالزمالك، ولكنه رحب أخيرا بالانضمام للجهاز المعاون للمدرب الفرنسي، وتولي منصب مدير الكرة.

وتابع حتحوت، أن أحمد رمزي، اشترط عدم التدخل في عمله، وعدم وجود لجنة للكرة، من أجل العودة للزمالك من جديد، مؤكدا أنه بشكل مبدئي وافق على المنصب الجديد بعد موافقة اللجنة المعينة على طلباته.