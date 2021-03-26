التشخيص النهائي لإصابة حمدي فتحي لاعب منتخب مصر والأهلي

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري تشخيص إصابة حمدي فتحي لاعب المنتخب والنادي الأهلي، بعد مشاركته أمام كينيا.

وقال أبو العلا إن حمدي فتحي أصيب بشرخ في إحدى عظمتي الذراع ”الكعبرة “ وتبينت إصابة اللاعب بعدما خضع لفحص بالأشعة عقب عودة بعثة المنتخب المصري.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تعادله 1/1 مع كينيا، في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة من التصفيات.

وسجل محمد مجدي قفشة لمصر بعد دقيقتين على البداية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في حين تعادل أحمد عبدالله لكينيا في الدقيقة 65.