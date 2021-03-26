رياضة

التشخيص النهائي لإصابة حمدي فتحي لا...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 10:32 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2021 12:10 GMT

التشخيص النهائي لإصابة حمدي فتحي لاعب منتخب مصر والأهلي

التعادل رفع رصيد منتخب مصر إلى 9 نقاط من 5 مباريات ويتصدر ترتيب المجموعة السابعة وقد ضمن التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا برفقة منتخب جزر القمر.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري تشخيص إصابة حمدي فتحي لاعب المنتخب والنادي الأهلي، بعد مشاركته أمام كينيا.

وقال أبو العلا إن حمدي فتحي أصيب بشرخ في إحدى عظمتي الذراع ”الكعبرة “ وتبينت إصابة اللاعب بعدما خضع لفحص بالأشعة عقب عودة بعثة المنتخب المصري.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تعادله 1/1 مع كينيا، في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة من التصفيات.

وسجل محمد مجدي قفشة لمصر بعد دقيقتين على البداية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في حين تعادل أحمد عبدالله لكينيا في الدقيقة 65.

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