بعد تركه تشجيع الزمالك.. الأهلي يحتفي بانضمام الفنان محمد منير لمشجعيه (صور)

احتفى النادي الأهلي المصري، بانضمام الفنان الكبير محمد منير لمشجعيه، بعد ساعات قليلة من إعلان تراجعه عن تشجيع الزمالك، وإعجابه بنجوم الفريق الأحمر.

ونشرت الصفحات الرسمية للنادي الأهلي المصري، عبر مواقع التواصل ”فيسبوك“ و“تويتر“ صورة للمطرب محمد منير وهو يوقع على قميص الأهلي، تحت عنوان ”إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية.. دائمًا في قلوبنا يا ملك“.

https://www.facebook.com/Officialahlysc/posts/5522412844467855

يذكر أن محمد منير، قد أثار الجدل بعدما صرح خلال برنامج صاحبة السعادة، بأنه لم يعد حاليًا مشجعًا لنادي الزمالك، ويحب لاعبي الأهلي، قائلا: ”كنت زملكاوي بس دلوقتي بحب لاعبي الأهلي“.

وأضاف ”أنا من أكبر مشجعي نادي بايرن ميونخ، لكن وقت مباراتهم مع الأهلي في كأس العالم للأندية، كنت بشجع الأهلي، وطالبت جميع المصريين بتشجيعه“.

https://www.facebook.com/WatchiTMENA/posts/3863855473681419

يذكر أن محمد منير كان من أكبر مشجعي نادي الزمالك، وتسبب تصريحه، في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.